Leedo pakkus Hiiumaa liinile Kõrgelaidu appi

Urmas Lauri

Leedo pakkus Hiiumaa liinile abiks parvlaeva Kõrgelaid, TS Laevad kõhklevad.

Saaremaa laevaärimees Vjatšeslav Leedo pakkus kolmapäeval, kui suured parvlaevad madala veetaseme tõttu enam Hiiumaa liinil sõita ei saanud, appi Rohukülas kai ääres seisvat parvlaeva Kõrgelaid.

Saaremaa Laevakompanii juhatuse esimees Tõnis Rihvk ütles, et nad tegid kolmapäeval TS Laevadele ettepaneku, et kai ääres seisev Kõrgelaid võiks oma sõsarlaevale Harilaiule hiidlaste vedamisel appi minna. „Meeskond oleks valmis Kõrgelaiuga paari tunni jooksul liinile sõitma,“ kinnitas Rihvk.

„Nad ei pidanud vajalikuks,“ nentis Rihvk eile keskpäeval. „Ametlikku vastust pole siiani.“

TS Laevade juht Kaido Padar ütles Lääne Elule, et laevafirma planeerib oma tegevust muutuvates ilmaoludes tunni kaupa. „Elame praegu tund korraga,“ ütles Padar. „Võib-olla pöördume selle juurde [Saaremaa Laevakompaniilt parvlaeva Kõrgelaid prahtimise] tagasi.“

Rihvki sõnul kaup liialt suure rahasumma taha kinni ei jäänud. „Me ei jõudnudki rahani,“ ütles Rihvk ja kinnitas ka Padar.

TS Laevade juht ütles, et riigifirmal on Saaremaa Laevakompaniiga hea koostöö. „Neil on kindlasti suur kogemus, kuidas madala veetaseme ja tormiga toimetada,“ lausus Padar.

Parvlaev Kõrgelaid oleks Rihvki sõnul lahendus, mis madala veetaseme korral aitaks Hiiumaa liini käigus hoida.

Eilne ilmateade ei lubanud nädala lõpuks midagi head. Oodata on kirdetuult tugevusega kuni 23 m/s. See puhuks veetaseme veelgi madalamaks, siis tuleb taas peatada Regula ja St Ola liiklus ning Hiiumaa ja mandri vahel saab sõita vaid madala süvisega Harilaid.

Eile kella kolmeks päeval oli merevee tase langenud 48 sentimeetrini alla keskmise ning TTÜ meresüsteemide instituudi prognoosi kohaselt langeb meri järgneva 12 tunni jooksul veel vähemalt 10 cm võrra. Kell 15.30 jäigi St Ola kai äärde ning teda tuli asendamaHarilaid. Tõenäoliselt on ka Regula täna kai ääres veetaseme tõusu ootamas.

„Palume reisijatel arvestada, et ootejärjekorrad sadamates võivad kujuneda väga pikaks,“ hoiatas Tallinna Sadama pressiesindaja Sirle Arro.

Madal meri on laevaliiklust ka varem takistanud

Madal veetase seiskas laevaliikluse mandri ja Hiiumaa vahel 29. jaanuaril 2014. Veetase oli toona Rohukülas 78 ja Virtsus 84 sentimeetrit alla keskmise.

Kriitiliselt madalale langes merevee tase Väinameres 18. märtsil 2013. Päeva lõpuks oli tase Rohukülas -73cm alla keskmise. Parvlaev Regula lõpetas reisid veetasemel -55cm, parvlaeva Muhumaa selline tase veel liinilt ei tõrjunud.

Sarnane olukord valitses Rohuküla-Heltermaa veeteel ka 2010. aasta jaanuaris, kus laevaliiklus oli madala veetaseme tõttu kohati täielikult katkenud ja häiritud paari nädala jooksul.

Fotod: Urmas Lauri