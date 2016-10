Lade toodab päästevarustust Briti kuninglikule sõjalaevastikule

Kristjan Kosk

Lade tootmis- ja kvaliteedijuht Irma-Liisu Eberle (vasakul) aitab Martna koolipoisile selga täisautomaatset päästevesti. Foto: Arvo Tarmula

Sakslasest tekstiiliärimehe Gerhard Eberle ettevõte Lade OÜ valmistab Marinepooli kaubamärgi all merel kasutatavat turvavarustust, sealhulgas päästeveste ka Briti kuninglikule sõjalaevastikule (Royal Navy).

Ettevõttel on Haapsalus 40 töötajat. Üldse on Ladel Eestis viis tootmispinda, kus töötab 150 inimest.

Teadlaste öö teadusmessil Haapsalu kultuurikeskuses reedel rääkis Lade tootmis- ja kvaliteedijuht Irma-Liisu Eberle, et esimene tellimus tuli Briti laevastikult juba viis aastat tagasi. „Kord näitas isegi uudistes laevastikku ja taamal olid näha meie toodetud päästevestid,” ütles Eberle.

Lade toodangut tellitakse üle maailma. Kõige kaugem ekspordimaa on Austraalia. Ainult Ameerika Ühendriikidesse ettevõtte toodang ei jõua. „USAs on teised normid ja seadused, mis teeb meil sellele turule sisenemise väga keeruliseks,” põhjendas Eberle.

Eberle jätkas, et Lade toodetav päästevarustus on maailmatasemel. „Automaatselt avanevate päästevestide kvaliteet on aga maailmas parim,” jätkas ta.

Lade on välja töötanud automaatselt avaneva päästevestimudeli, mis avaneb vette kukkudes kahe kuni viie sekundiga.

„Vest täitub vette sattudes süsihappegaasiga,” tutvustas Eberle. Päästevestil on vile, leedvalgusti, kaitsekile ja isegi GPS-seade. Valgusti muudab vesti hästi nähtavaks ka öösel, GPS aitab aga tuvastada kannatanu asukoha. Kaitsekile on läbipaistev, selle saab vette kukkudes pähe tõmmata. „Kile takistab vett näkku pritsimast,” ütles Eberle. Ta selgitas, et näkku paiskuvad veepritsmed on ebameeldivad ja tekitavad lämbumistunde. Täisautomaatsete päästevestide hind jääb vahemikku 40–130 eurot.