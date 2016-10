Haapsalu eakad tähistasid sotsiaalmajas oma päeva

Kaie Ilves

Tänukirja sai Mall Lepmets (vasakul).

Täna jagasid Haapsalu pensionäride ühendus ja Haapsalu sotsiaalmaja linna eakate elu edendajaile tänukirju. Tänukirja pälvis kuus inimest, kes heast südamest ja ilma rahata on aidanud eakate elu mitmekesistada ja kergemaks muuta. Haapsalu ja Läänemaa eakad kogunesid Haapsalu sotsiaalmajja tähistamaks rahvusvahelist eakate päeva, mis on 1. oktoobril ja mida tähistatakse 1990. aastast.

„Rahuvusvaheline eakate päev juhib tähelepanu vanematele inimestele,” ütles Haapsalu sotsiaalmaja juhataja Serli Küünarpuu.

Küünarpuu nentis, et hirm vananemise ees sunnib vananemist justnagu varjama ja häbenema.

„Kas see ikka peab nii olema?” küsis Küünarpuu. „Kas sügis on inetu aastaaeg? Just talvepoolsel sügisel tuleb esile puude tegelik ilu, mida on varjanud lehed.”

Haapsalu aselinnapea Kaja Rootare nentis, et areng ei lõpe inimese 18aastseks saamisega.

„Terve elu on areng, ka vanadus,” ütles Rootare.

Rootare ärgitas eakaid mitte alla andma, mitte leppima ühe või teise asjaga pelgalt sellepärast, et ollakse vana või ei saada mõne asjaga enam hakkama.

„Elu peaks igas eas olema tore. Sotsiaaltöö alus peaks olema hoolimine,” ütles Rootare. „Ja ärge jätke sõpru maha. Kutsuge nad ikka igale poole endaga kaasa.”

Lääne maavanem Neeme Suur tunnistas, et talle meeldivad eakad inimesed, on kogu aeg meeldinud.

„Eakate päev on väärt päev, mida tähistada,” märkis Suur, „aga vanadus ei sõltu sellest, kui palju inimesel on aastaid. Inimene on vana siis, kui ta jääb, käed rüpes, istuma, ja see ei sõltu aastatest. Ja ükskõik, mis eas on inimene, on igaühel paras hulk minevikku ja paras hulk tulevikku.”

Suur märkis, et Haapsalu sall, üks Haapsalu märke, mille järgi linna tuntakse kogu Eestis ja mujalgi, on olemas ja selle traditsioon jätkub just tänu eakatele.

Läänemaa pensionäride juhi Reet Kaare sõnul on noorus kingitus, keskiga sooritus ja vanadus saavutus.

„Nautigem siis seda,” ütles Kaare.

Eakate elu edendaja tänukirja said:

Mall Lepmets – pensionäride ühenduse aktiivne liige, kuulub Lääne maakonna ja Haapsalu linna pensionäride ühenduse juhatusse. Osaleb Läänemaa abikassa töös.

Ene Pajula – korraldab eakatele juba paar aastat ekskursioone ja teatrikülastusi.

Inge Henk – korraldanud koos Ene Pajulaga eakatele ekskursioone ja teatrikülastusi.

Andrei Mändla – bussifirma juht, kes on olnud vastutulelik, nõu ja jõuga abiks, et eakad saaksid bussireisidel käia.

Jaan Saviir – Tehnikasalongi töötaja, kes on aidanud nägemispuudega pensionäri Anni Oraveeri üle kümne aasta kodutehnika ja arvutiga toime tulla (seadistas arvuti, hooldab jm).

Marleen Armei – Haapsalu kolledži tudeng, abistab pensionär Maie Laadogat, on talle silmade eest: loeb talle ette ajalehti ja kirju.