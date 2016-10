EPL: tehnoülevaatustel jäi korruptsiooniga vahele 150 autoomanikku ja 12 ülevaatajat (2)

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Kriminaalpolitsei ja prokuratuur korraldasid tehnoülevaatuste kohta üle-eestilise uurimise. Kokku saadeti prokuratuuri viis kriminaalasja. Süüdistuse on saanud kümme ülevaatajat, neist kaks on süüdi mõistetud, kaks ülevaatajat on saanud ka kahtlustuse, kirjutab Eesti Päevaleht.

Altkäemaksu andnuid tuvastati umbes 150. Summad, mida ülevaatustel altkäemaksuks küsitakse ja pakutakse, on väga väiksed – enamasti kuni 25 eurot.

Keskkriminaalpolitsei ja prokuratuuri sõnul ei tulnud tehnoülevaatusi uurides esile altkäemaksu võtjate ega andjate kindlaid tunnuseid, samuti ei kerkinud esile ükski piirkond. Uurimiste käigus avastati mitmes piirkonnas ka vahendajaid ja ülevaataja usaldusisikuid.