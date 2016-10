Elis Saareväli avas Artishoki Biennaali

Kaire Reiljan

Elis Saareväli. Foto arhiiv

Tallinnas teatri NO99 kammersaalis algas neljapäeval viies Artishoki Biennaal, kus esimesena astus üles Läänemaa kunstnik ja Haapsalu kunstikooli õpetaja Elis Saareväli.

Klassikalise maali taustaga Elis Saarevälja installatsioon pealkirjaga "Küllaltki hästi" kujutab augulist eesriiet, vahendasid ERRi kultuuriuudised.

Kunstikriitik Kaarin Kivirähk tõdes "Aktuaalses kaameras", et Elis on selline tore kunstnik, keda huvitab kulumine, aga ta näeb selles midagi positiivset. "Aja möödumine võib olla ka mõnus ja turvaline. Kui meil on kiire maailm ja miski pole kindel, siis see on ikka kindel, et aeg möödub."

Artishoki Biennaal on veksperimentaalne näituseformaat, mis koondab kümmet kunstnikku ja kümmet kirjutajat. Iga kunstnik esitab näitusele ühe uue teose ja kriitikud kirjutavad artikli kõigi esitatud teoste kohta. Publik saab kümne päeva jooksul osa kümne kunstniku uutest teostest ja sajast kunstikirjutisest. Lisaks toimub igal õhtul avalik vestlus vastaval päeval üles astuva kunstnikuga.