Mures majaelanikud kutsusid vaikseks jäänud naabrile päästjad

Tarmo Õuemaa

Foto erakogu

Täna pärast 21.30 sõitsid päästekomando, kiirabi ja politsei Uuemõisa Haudejaama teele kortermaja juurde, kus majalanikud kahtlustasid, et ühe naabriga võib olla juhtunud õnnetus. Päästjad tegid majja kontrollkäigu ja lahkusid.

Naabrid olid mures, et inimesega on võib-olla midagi juhtunud, sest mitu päeva ei ole ta endast andnud elumärki, aga tuli välja, et kõik on korras, ütles päästetööde juht Lääne Elule.