Liikumispuudega laste toetusfondi teadaanne

Liikumispuudega laste toetusfond on 2009. aasta juunis minu poolt ja minu isiklikust kogemusest ajendatuna ellu kutsutud heategevusühing liikumispuudega laste ja nende perede toetamiseks.

Toetusfondi missioon on aidata kaasa liikumispuudega laste ja nende perede ühiskonda integreerumisele, sotsialiseerumisele, pakkuda uusi võimalusi, kogemusi, teadmisi, saada osa kultuurist ja meelelahutusest, avardada silmaringi, pakkuda positiivseid emotsioone. Me püüame laiendada liikumispuudega laste ravivõimalusi, toetada abivahendite soetamist, parandada elukvaliteeti ning äratada kaaskodanikes hoolivust ja tähelepanu kõige õrnemate ja nõrgemate vastu.

Kuna on mitmeid teraapiaid ja abivahendeid, mis on riikliku toetuseta, aga väga tõhusad ja vajalikud, siis püüame meie täita seda tühimikku ja teha need kättesaadavaks ka neile, kellel endal võimalusi napib. Oleme korraldanud ratsutamisteraapia laagreid ja teisi koosviibimisi.

Loodame, et meie pakutav on suureks abiks ja motivaatoriks tervele perele, kus kasvab liikumispuudega laps. Ka nende perede kõikidel liikmetel on õigus olla täisväärtuslikud ühiskonnaliikmed. Me soovime, et liikumispuudega lapsed täisealiseks saades oma eluga ise hakkama saaksid, mitte ei jääks sõltuma oma vanematest või sotsiaalsüsteemist.

Teada saamaks liikumispuudega laste ja nende perede tegelikke vajadusi ja muresid, palume teil meile kirjutada oma probleemidest, oma visioonist nende lahendamiseks ja laste unistustest. Kiri palun saatke meiliaadressil sirli.lltf@gmail.com.

Sirli Jassov

liikumispuudega laste toetusfondi looja ja juht