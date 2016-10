Läänemaa aasta õpetaja on Monika Undo

Kaire Reiljan

Läänemaa aasta õpetajaks kuulutati täna pärastlõunal Pürksi mõisas Läänemaa ühisgümnaasiumi õpetaja Monika Undo.

Varem Noarootsi gümnaasiumis ja nüüd Läänemaa ühisgümnaasiumis eesti keelt ja kirjandust õpetav Undo nimetati ühtlasi ka Läänemaa selle aasta parimaks gümnaasiumi aineõpetajaks.

Undo tunnistas, et kindel soov õpetajaks saada oli tal juba põhikooli lõpetades ja see töö vaimustab teda tänini. „Selle töö juures hoiab juba see, et iga päev on täeisti erinev, saab teha põmnevaid asju ja ka ise selle käigus õppida,” nimetas Undo põhjusi, mis teda õpetajameti juures hoiab. „Ma ei vahetaks seda mitte ühegi teise ameti vastu,” kinnitas ta.

Noarootsi gümnaasiumi direktor Laine Belovas juhtis tähelepanu, et oli tänavu esimene kord, kui ühes kategoorias konkureeris parima tiitlile abielupaar. Monika Undo kõrval oli aasta gümnaasiumiõpetaja nominent ka tema abikaasa, Noarootsi gümnaasiumis inglise keelt õpetav Devin Patric Black.

Õpetajate päeva puhul anti välja ka Läänemaa aastate õpetaja tiitel. Sel aastal pälvis selle tiitli kaks õpetajat: varem Haapsalu gümnaasiumi ja nüüd Haapsalu põhikooli saksa keele õpetaja Elle Oruste ja Kullamaa kooli edine direktor, kehalise kasvatuse ja terviseõpetuse õpetaja Mai Jõevee.

Mõlemad staažikad õpetajad on lisaks oma koolis õpetamisele löönud aktiivselt kaasa ainesektsiooni töös nii maakonnas kui ka üle Eesti — loetelu nende saavutustest oli pikk.

Elle Oruste vastas küsimusele, kuidas ta kõike seda jõuab, et talle on see kõik meeldinud. „Kui jõudu ja energiat on, siis miks mitte,” sõnas ta. Mai Jõevee lisas, et kuigi ta nüüd enam tunde ei anna, siis õpetajate toas käib ikka. „Kuni mind sealt välja visatakse,” muigas Jõevee.

Aasta õpetaja ja aastate õpetaja tiitlitele lisaks kiideti Pürksis eri valdkondade parimaid õpetajaid, tänati sel sügisel Läänemaal tööd alustanud noori õpetajaid ning Läänemaal ning tuleval nädalal algava Täiskasvanud õppija nädala puhul õnnitleti ka tublimaid täiskasvanud õppijaid ja koolitajaid.

Maavanem Neeme Suur ütles, et vanemate kõrval on õpetajal suur osa inimese kujundamisel. „Meil on õpetajatega ühsied lapsed,” sõnas ta lapsevanemana.

Valdkondade parimad

Aasta lasteaiaõpetaja – Merylin Soots (Haapsalu lasteaed tõruke)

Aasta klassiõpetaja – Tiina Markus (Virtsu kool)

Aasta põhikooli aineõpetaja – Aive Nõupuu (Oru kool)

Aasta klassijuhataja – Ene Jundas (Ridala põhikool)

Aasta gümnaasiumiõpetaja – Monika Undo (Läänemaa ühisgümnaasium)

Aasta õppeasutuse juht – Milve Viigand (Ridala põhikool)

Aasta suunaja – Dea Oidekivi (Virtsu kool)

Haridusasutuse aasta tegu – Läänemaa ühisgümnaasiumi muusikal "Valeühendus" (Läänemaa ühisgümnaasium)

Aasta hariduse sõber – MTÜ Hanila Valla Toetusgrupp

Aasta Huvikooli õpetaja – Mati Põdra (Lihula muusika- ja kunstikooli vaskpuhkpillide ja löökpillide õpetaja)

Fotod Arvo Tarmula