Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvooru laekus 23 taotlust

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Läänemaa projektitaotlused piirkondade järgi.

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoorus laekus Läänemaa kodanikeühendustelt kokku 23 projektitaotlust mahus 32 295 eurot. Seda on 52,8% enam kui jagatavat raha.

Projektitaotluste kogumaht koos 16,7% omafinantseeringuga on 38 766 eurot. Kohaliku omaalgatuse programmi käesoleva aasta sügisvoorus on kasutada 17,1 tuhat eurot.

Enam laekus projektitaotlusi meetmesse 2, kogukonna teenused. Laekunud 12 taotluse kogusumma on 16 795 eurot. Seda on 4 taotluse võrra vähem kui eelmisel aastal samal perioodil. Esitatud projektitaotluste eesmärk on parandada kogukonna teenuste osutamist hankides ühistegevuseks mööblit, käsitööks vajalikke seadmeid, helitehnikat, päästevahendeid. Samuti on plaanitud kogukonnale oluliste objektide ja rajatiste korrastamist – külaplatsi elektrivarustuse tagamist, rõdu taastamist, tuletõrje-, tervise- ja harrastuspordiga tegelemiseks võimaluste loomist jms.

Meetmesse 1, kogukonna areng, laekus 11 projektitaotlust kogusummas 15 499 eurot. Nimetatud meetmes esitatud projektitaotlustes kavandatakse kogukonna arenguks ja koostööks olulisi tegevusi. Näiteks koolituste ja infopäevade korraldamist, külateatri etenduse ettevalmistamist, ürituste sarjade läbiviimist ja arengukavade koostamist.

Lääne maavalitsusel on projektitaotluste menetlemiseks aega 40 tööpäeva. Selle aja jooksul tutvuvad maavalitsuse spetsialistid koos maakondliku hindamiskomisjoniga esitatud taotluste sisuga. Puuduste avastamisel teavitatakse taotlejat, kellel on siis viis päeva aega tehniliste puuduste kõrvaldamiseks ning maavalitsusele täienduste esitamiseks. Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlused esitatakse maavanema poolt moodustatud komisjonile hindamiskriteeriumide alusel hindamiseks. Maakondlik hindamiskomisjon teostab taotluste sisulist hindamist ja teeb maavanemale põhjendatud ettepanekud taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta.