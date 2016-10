Haapsalu kaasava eelarve hääletusele läheb üheksa ettepanekut (1)

Lemmi Kann

Alates tänasest saab hääletada, milline tehtud ettepanekutest saab järgmisel aastal linna eelarvest 20 000 eurot.

Möödunud nädala lõpus arutas Haapsalu linnavalitsusse kogunenud komisjon laekunud ettepanekuid ja otsustas, et lõpphääletusele lähevad neist järgmised: Haapsalu kultuurikeskuse esise panduse rajamine, Haapsalu staadionile ja/või linnaruumi erinevate välitrenažööride paigaldamine, Vee tänava kõnnitee, multifunktsionaalse minimänguväljaku) paigaldamine Haapsalu staadionile, pingpongi laud vanalinna, pronkskuju Haapsalu Gunnarile, Suur-Lossi ja Sadama tn kõnniteed, tehnikamälestiste säilimise tagamine ja Tamme-Kastani piirkonna mänguväljak 1,5-12 aastastele.

Kaasava eelarve komisjoni töös osalesid Alo Lõps, Peeter Vikman, Kaja Rootare, Urmas Sukles, Anu Joost ja Liina Põld. Kaasava eelarve ettepanekute poolt on võimalik hääletada alates tänasest, 6. oktoobrist keskkonnas www.volis.ee.

Selle aasta kaasava eelarve raha läheb Haapsalu elanike soovil Metsa tänava kõnnitee jaoks. Parbuse sõnul ollakse praeguseks sealmaal, et valminud on projekt ja kuulutatakse välja hange. Parbus selgitas, et alustuseks tuli hinnata ja otsustada, milline ja kui pikk lõik Metsa tänava kõnniteest uuendatud saab. „Kõnniteed päris niisama teha ei saa – see tuleb projekteerida.“

Uue kõnnitee pikkus on 170 meetrit – Vaba tänava nurgast kuni Uue tänavani ja see tehakse samasugustest tänavakividest, mida on kasutatud Posti ja Karja tänaval.

Kõnnitee tegemiseks korraldab Haapsalu linnavalitsus lihthanke, kuna selle maksumus on kuni 20 000 eurot. Plaanide järgi saab Metsa tänava kõnnitee valmis novembris.

Parbuse sõnul on linnavalitsuses arutatud ka kogu Metsa tänava renoveerimist. Selleks tuleks välja vahetada ka kõik tänava alla jäävad trassid ja tööde kogumaksumus oleks umbes 1,5 miljonit eurot. Lähiaja niivõrd mahukat tööd plaanis pole, küll aga on linnal nägemus, et Metsa tänava kõnnitee tuleb jupphaaval korda teha.