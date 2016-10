Galerii: madal meri tekitas Rohukülas 16-tunnise laevasaba (1)

Urmas Lauri

Veidi enne kella kümmet hommikul teatas TS Laevad, et parvlaev Regula teeb esimese reisi Rohukülast Heltermaale kell 10:30. Selle järel hindab kapten olukorda ning annab teada, kas edasi saame sõita graafiku kohaselt. Parvlaev Harilaid väljub Rohuküla sadamast vahetult pärast parvlaev Regulat orienteeruvalt kell 10:45.

Regula väljasõit lükkus paarkümmend minutit hilisemaks.

16tunniseks veninud laevasabast mahtus Regulale vaid osa, kui laev sadamast väljuma hakkas, oli kassaputkade taha kogunenud järjekord ooteplatsi uuesti täitnud.

Varahommikul kell pool kuus andis TS Laevad teada, et Hiiumaa liinil on hommikused parvlaevade Regula ja St. Ola reisid tühistatud. “Ootame veetaseme täiendavat tõusu,” seisis pressiteates. “Parvlaev Harilaid väljus 5.08 Heltermaalt ja pardal on 2 reisijat ning 2 sõidukit. Järgmine väljumine on orienteeruvalt kell 7 Rohukülast. Parvlaev Harilaid jätkab reise vabagraafiku alusel.”

“Selline teavitustöö on ikka näkku sülitamine,” viitas kella kümneks õhtul sadamasse jõudnud hiidlane Tiit. Pressiteatest jäi tema sõnul lugejaile mulje, et olukord Hiiumaa liinil on normaale. “Aga pole ju! Inimesed ootasid ju kella poole seitsmest õhtul sabas, ööbisid autodes, infot saada polnud praktiliselt võimalik.”

Hiiumaa liinil oodatakse mereveetaseme tõusu, kuid mõõtmistulemused näitavad, et see on paari tunni jooksul veidike langenud. Mõõdulatt Rohukülas näitab praegu (kell 11.45) -62 cm. Merevee tõusu ennustatakse alles õhtuks.

1. oktoobril, mil TS Laevad liinil toimetama hakkas, oli merevee tase 29 cm üle keskmise. Madalaim oli meri eile kell 20, siis oli tase 70 cm alla keskmise.

Roosiline pole olukord ka Saaremaa liinil. Kell 10.35 teatas laevafirma, et hooldustööde tõttu jäävad ära parvlaev Ionase reisid 11.05 Virtsu-Kuivastu suunal ning 12.25 Kuivastu-Virtsu suunal. Kõik reisijad teenindab ära parvlaev Hiiumaa.

Fotod: Urmas Lauri