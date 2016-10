Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

27. septembril otsustas Ridala vallavolikogu tunnistada kehtetuks Ridala vallas Pusku külas asuva Sarapiku kinnistu detailplaneeringu. Sarapiku kinnistu detailplaneering (planeeringuala katastriüksused 67401:002:0358, 67401:002:0359, 67401:002:0361) koostati 2004. aastal, koostaja Haapsalu Projekteerimisbüroo OÜ (töö nr 07-04) ja kehtestati Ridala vallavolikogu 30.9.2004 otsusega nr 108.

Sarapiku kinnistu detailplaneeringuga on antud ehitusõigus kolme pereelamu ja kõrvalhoonete ehitamiseks.

Detailplaneering tunnistatakse kehtetuks põhjusel, et detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud üle viie aasta, detailplaneeringut ei ole asutud ellu viima ja kinnistute praegune omanik ei soovi planeeringu kohaselt kinnistut arendada.

Info telefonil 472 4447.

Ridala Vallavalitsus