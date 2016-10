Samaaria Eesti misjon tähistas Haapsalus 25. aastapäeva

Ruudi Leinus

Samaaria Eesti misjon tähistas 10. septembril oma asutamise 25. aastapäeva. Haapsalu baptisti palvela oli täis inimesi, kes on oma panuse andnud misjoni edukaks toimimiseks Eestis – rootslasi, soomlasi, norrakaid ja muidugi eestlasi.

Kohal olid veteranid-suurkujud, kes üldse Samaaria Eestisse tõid: soomerootslased Runar Nylund ja Krister Lindberg. Runar Nylundi on autasustatud tema panuse eest koguni Haapsalu linna vapimärgiga. Kahjuks on esimene Samaaria juht ja töö kohalik alustaja Jüri Nõlvak meie hulgast juba lahkunud. Temale koos Krister Lindbergiga jäi misjoni käivitamise au ja valu. Esialgne misjoni nimi oli Samaaria Balticum Fond, kuna koostöösse sooviti haarata ka Läti ja Leedu. Tänaseks piirdutakse tööga ainult Eestis.

Pidulikul koosolekul kõlasid tervitused ja tunnustati tegijaid. Tänukirja said teiste hulgas kauaaegne Samaaria Eesti Misjoni juht Toomas Vallimäe, Pärnu osakonna juhid Kalju Põldroos ja Aivar Raudver, Hiiumaa osakonna juht Ingrid Purge. Kõigi tegijate üleslugemine läheks pikale, kuid kedagi pole unustatud ja kõigi panust väärtustati.

Aare Tamm esitles koosolekul oma raamatut „Samaaria Eesti Misjon 25“. Seal on lugemist nii Samaaria ajaloo huvilisele kui ka neile, kes ei oska oma eluga tupikust välja tulla. Nende jaoks ongi Samaaria ellu kutsutud. Samas koorub välja Samaaria asukate tunnistustest see konarlik tee, mis neid viis elu hammasrataste vahele. Igal inimesel on oma lugu, aga on ka midagi, mida võime nimetada üsna sarnasteks teelõikudeks ja tingimusteks. Need lood aitavad neid inimesi paremini mõista ja ka aidata.

Aitab neid, kes tahavad püsti tõusta

Samaaria Eesti misjon on kristlik heategevuslik mittetulundusühing, mis on asutatud Soome samalaadse asutuse eeskujul ja kaasabil. Samaaria eesmärgiks on „maaslamajate” üles aitamine, nii nagu sellest on piiblis juttu.

Samaaria on iseseisev juriidiline isik ja ei ole seotud ühegi kogudusega ning põhieesmärk on aidata tõrjututel pöörduda tagasi tavapärase elu juurde. Peamisteks abisaajateks on alkohoolikud, vanglast vabanenud ja kodutud.

Samas on Samaaaria raskustes nendega, kes ei tahagi jalgu alla võtta ja kuritarvitavad Samaaria hüvesid. Neil tuleb tõesti koht vabastada päris abivajajate tarvis. Me ei soovi, et Samaariast saaks lodeva elu võimaldaja.

Haapsalu turvakodu on alkohoolikutele

Samaaria juhatus vahetus möödunud aasta septembris. Uus juhatus tahab oma parema arusaamise järgi suunata Samaaria tegevust põhieesmärkide paremaks elluviimiseks. Selle nimel tuli uuel juhatusel teha uuenduslikke otsuseid oma eesmärkide saavutamiseks.

Samaaria Eesti Misjonil on turvakodud nii Haapsalus, Pärnus kui ka Hiiumaal. Iga turvakodu tegeleb erineva sihtgrupi abivajajatega. Pärnu turvakodus on põhitähelepanu suunatud äsja vanglast vabanenute rehabiliteerimisele ja abistamisele, et nad saaksid taas pöörduda normaalsesse ellu. Hiiumaal on tähelepanu all vanurid ja kodutud. Nende tarvis on isegi ööpäevane abistaja kohal.

Haapsalu turvakodu soovib aidata sihtgruppi, kes on alkoholi liigtarvitamise tagajärjel hädasse jäänud. On kaotanud töö, pere, kodu ja väärika koha ühiskonnas. Neil tahame aidata tõusta. Meie eesmärk ja töö koostöös välispartnerite abiga on suunatud sellele, et aidata jätkuvalt neid inimesi, kes soovivad vabaneda oma sõltuvusest ja elada edaspidi täisväärtuslikku elu.

Ruudi Leinus, Samaaria Eesti misjoni juhatuse esimees