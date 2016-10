Minister kutsub tänasel õpetajate päeval välja ütlema oma lemmikõpetajat

Haridus- ja teadusminister Maris Lauri kutsus täna õpetajate päeva puhul jagama sotsiaalmeedias oma lemmikõpetaja nime teemaviite #lemmikõpetaja abil.

„Olen veendunud, et igaüks suudab meenutada koolipõlvest õpetajat, kes on jätnud talle hinge suure positiivse emotsiooni. Õnnelikud on need inimesed, kellel selliseid õpetajaid on palju. Säärased suured õpetajad tulevad toime kõigi lastega, on rõõmsameelsed ning mõistvad. Nad mõjutavad meid terve elu.

Me saame oma õpetajaid tunnustada iga päev nii lapsevanemate, õppurite kui ka vilistlastena. Positiivne tagasiside ning õpetaja professionaalsuse hindamine on kooli ja kodu hea koostöö vundament. Kutsun meid kõiki üles tunnustama õpetajaid, kes on jäänud säravate ja kirglike isiksustena meelde kogu eluks.

Sotsiaalmeedias saame oma õpetajaid pidada meeles ka teemaviite ehk hashtag’i #lemmikõpetaja abil. Laupäeval tunnustame Eesti haridustöötajaid, hariduse toetajaid ja suurimaid haridustegusid Aasta Õpetaja galal, mida kannab üle ka Eesti Televisioon.

Suur aitäh kõikidele õpetajatele! Isiklik tänu õpetajatele, kes mind õpetasid ja inspireerisid!“