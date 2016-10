Läänemaal korjati veerandmeetrise läbimõõduga puravik (1)

Tarmo Õuemaa

Arvi Pukk ja tema pomerantspuravikud. Foto Tarmo Õuemaa

Seeneline Arvi Pukk korjas möödunud nädalal Ridala vallas Laigu küla lähedal metsast muljetavaldava pomerantspuraviku, mille kübara läbimõõt oli 25 sentimeetrit.

„Terve, ilus seen,” kiitis pühendunud seenelkäija Arvi Pukk. "Ainult jalg murdus küljest ära."

Tema sõnul oli sealsamas üks veel suurem pomerantspuravik, aga see nägi nii kole välja, et ei hakanud seda toimetusse toomagi.

Pomerantspuravik on hinnatud söögiseen, mille kübara läbimõõt võib ulatuda 30 cm-ni. See seen kasvab leht- ja segametsades ainult kaskede all.

Tänavu oli Arvi Puki hinnangul hea seeneaasta, aga nüüd on seenehooaeg sisuliselt lõppenud. „Ainult lehter-kukeseeni veel tasub otsida,” ütles ta.