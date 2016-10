Läänemaa JK noorimad jalgpallurid on hooaja lõpetanud

Triin Vellemäe, Läänemaa JK

Läänemaa Jalgpalliklubi noorimad vanusegrupid U9, U10 ja U11 on tänaseks Eesti noorte meistrivõistluste hooaja lõpetanud.

Hooaja jooksul osalesid U11 (2006.sünniaastaga) poisid kokku kuueteistkümnel mängul. Vastasteks olid enamjaolt Tallinna ja Harjumaa klubide eakaaslased. Lisaks Raplamaa Jalgpallikooli kasvandikud. Peeti mitmeid tugevaid ja põnevaid mänge. Enim jäi poistele ja ka pealtvaatajatele meelde koduväljakul saadud 2:1 võit Nõmme Kalju Laagri üle.

Tegemist on selle vanuserühma jaoks viimase aastaga, kus tulemusi avalikult ei näidata ning edetabeleid ei peeta. Järgmisest hooajast lisandub reeglitesse suluseisu lugemine ning ka mängustatistikat hakatakse ka internetis kuvama, ütles võistkonna treener Aavo Tomingas. Ta lisas, et poisid on just võistkonnana tegutsemise osas edasiminekuid teinud. Tehnika ja kiirus on kindlasti need, millega kõvasti vaeva on vaja näha, et pealinna klubidega kui võrdne võrdsega mängida, kommenteeris ta.

On ülimalt tähelepanuväärne, et 2006.poiste hulgas on praktiliselt pool võistkonna mängijatest võimelised väravavahi positsioonis edukalt toime tulema. See annab lootust, et ka vanemates vanusegruppides ei teki olukorda, kus väravahti mujalt otsima peab. Näiteks Läänemaa U17 eliitliiga väravavahid olid sel aastal laenatud Pärnust ja Märjamaalt.

Kõige nooremates vanuseklassides, U9 ja U10, mängiti teist aastat järjest turniirisüsteemis. Läänemaa JK treener Triin Vellemäe on sellega väga rahul. Esiteks on ära jäänud ühe, vaid 30 minutit kestva, mängu pärast kahesaja kilomeetri läbimine. Samuti on positiivne, et sel viisil on kokku saadud rohkemate võistkondadega, märkis Vellemäe. Noortele jalgpalluritele endale aga kõige meelepärasem, et turniiridel on uusi kogemusi andnud mänguminuteid korralikult saadud. Igal turniiril on võistkond saanud üheksakümmend minutit puhast mänguaega.

Läänemaa Jalgpalliklubi 2007.sünniaastaga (U10) poisid pidasid meistrivõistluste raames kokku 12 kohtumist. Nii üllatav kui see ka ei tundu, jäädi vastasele alla vaid ühes mängus. Tegemist oli Tartu Tammeka eakaaslastega. Kahel korral mängiti viiki ja koguni üheksal juhul saadi võit. Meistrivõistlustel osaleti üle-Eestilises alagrupis, kus kaugemad vastased olid Elvast ja Tartust. Turniirid viisid poisid Raplasse, Pärnu-Jaagupisse ja Tartusse.

Klubi noorimad trennilapsed osalesid Eesti noorte meistrivõistlustel esimest aastat. Tublid poisid pidasid kenasti vastu üle kaheksasaja kilomeetri bussisõite. Turniirid viisid Läänemaa lapsed Pärnusse, Pärnu-Jaagupisse ning Kuressaarde.

Kõik meistrivõistlustel osalenud lapsed tähistasid hooaja lõppu väikese maiustamisega. Nii U11 kui U10 poisid said kingituseks selle aasta tähtsaimat jalgpallisündmust, suvel Prantsusmaal peetud Euroopa jalgpalli meitrivõistlusi, meenutava vahva tassi.

Klubil on tore traditsioon tähtsaimaid sündmusi, nagu näiteks jalgpallilaagri või hooaja lõpetamine, tähistada maitsvate jalkamuffinitega.

Osalemine Eesti noorte meistrivõistlustel on olnud aastaid Läänemaa Jalgaplliklubi noorte jalgpallurite peamiseks mängupraktika hankimise võimaluseks. Sisehooajal on plaanis vähemalt kord kuus mõnel turniiril oma mänguoskusi proovile panna.

Kõigis treeningrühmades on veel mõned vabad kohad ning noored jalgpallihuvilised, kel sünniaasta vahemikus 2009-2006 on proovitreeningutele oodatud.

Sel nädalavahetusel lõpetab hooaja Läänemaa JK esindusmeeskond. Laupäeval, 8. oktoobrill kell 16 peetakse Haapsalu linnastaadionil viimane mäng teise Läänemaa klubi Lihula JK-ga.

Fotod: erakogu