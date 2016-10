Läänemaa elanike arv on üheksa kuuga vähenenud paarisaja inimese võrra (2)

Lääne maavalitsuses ja maakonna omavalitsustes registreeriti 2016. aasta septembrikuus 21 lapse sünd. Sünde registreeriti Lääne maavalitsuses 9, Hanila vallas 2, Lihula vallas 2, Lääne-Nigula vallas 4, Noarootsi vallas 2 ja Ridala vallas 2. Vastsündinutest 10 olid poisid ja 11 tüdrukud.

Surmakandeid koostati kokku 26, mehi suri 12 ja naisi 14.

Registreeriti 6 abielu.

2016. aasta üheksa kuuga on Läänemaal registreeritud 149 lapse sünd, mida on 21 võrra vähem kui mullu samal ajal. Surmasid on tänavu üheksa kuuga registreeritud 262, mida on 40 võrra rohkem, kui aasta tagasi.

Abielusid on üheksa kuuga registreeritud 70 (neist 6 vaimulike poolt), eelmise aasta sama ajaga võrreldes 14 võrra vähem. Lahutatud on 18 abielu, mida on 4 võrra rohkem võrreldes eelmise aastaga.

Rahvastikuregistri andmeil elas Lääne maakonnas 2016. aasta 1. oktoobri seisuga 25 013 inimest, neist maakonnakeskuses Haapsalu linnas 10 310 inimest.

Käesoleva aasta 1. jaanuari seisuga elas Läänemaal 25 210 inimest, neist maakonnakeskuses Haapsalus 10 426 inimest, seega on elanike arv maakonnas tänavu üheksa kuuga vähenenud 197 inimese võrra.