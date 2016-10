700kilomeetrine rattaretk kogub raha Haapsalu Viigi kooli laste heaks

Andrus Karnau

Mullune Tahtejõu tuur. TAHTEJÕU TUUR

Reedel algab kolmas Tahtejõu tuur Tallinnast Hiiumaale ja tagasi, kogu marsruudi pikkus on 669 kilomeetrit, kirjutas Eesti Päevaleht..

Retke osavõtumaks läheb Haapsalu Viigi koolile ratastoolilaste treeningseadme ostuks. Laste velotreeninguseade võimaldab erivajadustega õpilaste käsi ja jalgu treenida ratastoolist väljumata – talviti on see kooli suur murekoht. Kui ratturite plaan läheb korda, ostetakse koolile treeninguseade, mille hind jääb vahemikku 3700–7800 eurot.

Retke eestvedaja Priit Salumäe on Hawaii Expressi turundusjuht. Salumäe ütles, et kõik osalejad ei pea tingimata läbima 669 kilomeetrit: retk on jagatud kolmeks etapiks ja iga osaleja võib valida, kas läbida üks, kaks või kolm etappi. Retk kulgeb trassil Tallinn – Käina. Vahepeatus. Käina – Türi-Alliku. Vahepeatus. Türi-Alliku – Tallinn. Ratturite seast leiab nii Tanel Padari, Erkki Raasukese kui ka Rein Taaramäe.

Osalustasu on 80 eurot. Treeninguseadme heaks saab annetada iga soovija, kandes vabalt valitud summa MTÜ Tahtejõud pangakontole EE867700771001781961.