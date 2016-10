Linnuvaatlus: tänavu on rändel erakordselt arvukalt sabatihaseid

Toimetanud Urmas Lauri



Sabatihane Puises. Sabatihastel on tänavu käimas arvukas invasioon. Foto: Tarvo Valker

Nädalavahetusel toimunud rahvusvahelistel linnuvaatluspäevadel EuroBirdwatch2016 lugesid Eesti linnuhuvilised esialgsetel andmetel kokku üle 130 000 linnu vähemalt 142 liigist.

“Võrreldes varasemate aastatega tõotab lõplik liikide arv tulla keskmine, kuid vaadeldud lindude arv pigem kesine,” tõdes Riho Kinks Eesti Ornitoloogiaühingust.

Septembri teises pooles oli pikalt väga hea rändeilm, mida paljud rändlinnud ära kasutasid ja meilt ära lendasid. Samas haned, arktilised veelinnud ja teised nn teise laine massrändurid alles hakkavad meile saabuma. Siiski oli ka nädalavahetusel kõikjal näha liikumas palju rändlinde, eelkõige värvulisi ja veelinde. Näiteks jätkus Pärnumaal Kabli linnujaamas sabatihaste erakordselt arvukas liikumine, Tartumaal Mehikoormas loendati kahe päevaga rändel üle 35 000 linnu.

Esialgse vahekokkuvõtte andmetel loendati linnuvaatluspäevadel kõige enam viuparte, valgepõsk-laglesid, kuldnokki, merivarte, hanesid ja kiivitajaid. Kõige sagedamini nähtud liigid olid rasvatihane, hallvares, pasknäär, musträstas, harakas ja hallrästas.

Nädalavahetusel nähti ka üht tõelist haruldust. Selgus, et esialgu vööt-lehelinnuks määratud lind on ilmselt hoopis tuhk-lehelind. Kui Eesti linnuharulduste komisjon vaatluse kinnitab, on tegemist teadaolevalt viienda selle liigi kohtamisjuhuga Eestis.

Huvitavamad liigid olid ka näiteks koldjalg-hõbekajakas, lepalind, sinirind, lõopistrik. Eestimaal on veel liikvel isegi mõni valge-toonekurg ja hulk suitsupääsukesi ja sookurgi.

Linnuvaatluspäevade lõplik kokkuvõte tehakse järgmisel nädalal.

Eesti Ornitoloogiaühing tänab kõiki vaatlejaid, linnuretkede korraldajaid ning OÜd 5DVision online vaatlusvormi eest.