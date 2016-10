Taani ajaloolane tegi apsaka tõttu Kaljulaidist Eesti presidendi juba enne hääletust (1)

Lemmi Kann

Ekraanitõmmis veebilehelt http://www.guide2womenleaders.com/

Täna hommikul hakkas Facebookis levima link viitega veebilehele maailma olulisematest naisjuhtidest, kus Kersti Kaljulaid oli juba enne hääletuse algust riigikogus nimetatud Eesti Vabariigi presidendiks.

Veebilehte www.guide2womenleaders.com peab Taani ajaloolane Martin Iversen Christensen, kes on töötanud ajakirjanikuna, tõlgina ja mitmel Euroopa Liiduga seotud ametikohal Brüsselis.

Huvi maailma naisliidrite vastu tekkis tal enda sõnul juba lapsena, kui ta luges sellistest kuulsatest riigijuhtidest nagu Elizabeth I, Katariina Suur, Maria Theresia.

Täna hakkas Facebookis liikuma link ja ekraanitõmmis jaotusest, kus on kirjas naispresidendid. Lehe viimane kanne andis teada, et Eesti Vabariigi president on Kersti Kaljulaid. Selle info levimise ajal polnud hääletamine riigikogus veel alanud. Mõistagi olid inimesed segaduses ja hakkasid levima konspiratsooniteooriad, et Kaljulaidi isikus oli juba palju varem kokku lepitud.

Christensen selgitas Lääne Elule, kuidas see juhtuda sai.

“Tavaliselt peetakse ainukese valikuna 90% hääletajate poolt esitatud presidendi kandidaati automaatselt ka valituks,” vastas Christensen.

Küll aga märkis ta, et info üleslaadimine enne reaalseid valimistulemusi toimus vea tõttu, millest ta sai teatavaks alles pärast seda, kui Lääne Elu ajakirjanik küsimusega tema poole pöördus. Christensen selgitas, et valmistas info ette, et see täna õigel hetkel ja võimalikult kiiresti avaldada, paraku läks see tema veebilehele aga üles juba laupäeval.

Christensen selgitab oma veebilehel, et peamiselt hangib ta oma hobi jaoks infot internetist, aga teda aitavad selles ka inimesed, kes on tema hobist teadlikud.

Christensenil on magistrikraad ajaloos, Kesk-Aasia uuringutes ja ärijuhtimises. Ta on lõpetanud Syddanski ülikooli, Boğaziçi ülikooli Istanbulis, Groningeni ülikooli Hollandis ja Handelshøjskoleni Kopenhagenis.