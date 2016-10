President Ilves õnnitles Eesti riigipeaks valitud Kersti Kaljulaidu

Toomas Hendrik Ilves. Foto: Joanna Jõhvikas

President Toomas Hendrik Ilves õnnitles Kersti Kaljulaidu, kelle Riigikogu valis täna 81 poolthäälega Eesti järgmiseks riigipeaks.

„Annan 10. oktoobril rahuliku südamega ja kindlal meelel Vabariigi Presidendi ameti üle Kersti Kaljulaiule,“ ütles alates 2006. aasta sügisest riigipea ametit pidanud Toomas Hendrik Ilves.

„Kersti Kaljulaiul on tundlik ja tark pilk nii Eesti sisse kui ka Euroopasse ja julgeoleku teemadesse,“ kinnitas president Ilves, kes hiljuti nimetas Euroopa Kontrollikoja senise liikme Kersti Kaljulaiu arenguseire nõukotta. „Kutsun kõiki kaasmaalasi teda toetama uue riigipeana.“

President Ilves tunnustas parlamendierakondi presidendivalimistel parteideülese kokkuleppeni jõudmisel.

„Nagu ütlesin ka parlamendi sügishooaja avamisel, me vajame kokkulepet selleks, et valida president, kellel on parlamentaarsele riigile kohane poliitiline toetus, kes teab enda põhiseadusest tulenevat ametijuhendit ning seisab oma kogemuste ja mõistusega Eesti eest nii kodus kui ka välissuhtluses.“

Riigipea Toomas Hendrik Ilves kohtub valitud Vabariigi Presidendi Kersti Kaljulaiuga täna õhtul Kadriorus.