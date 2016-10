Keskerakond algatas eelnõu presidendi otsevalimiseks

Toimetas Lemmi Kann

Kadri Simson. Foto: Arvo Tarmula

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni liikmed algatasid täna toimunud parlamendi erakorralisel istungil põhiseaduse muutmise, millega muudetaks Vabariigi Presidendi valimiskorda ning seadustataks presidendi otsevalimised.

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Kadri Simsoni tuletas meelde, et viimane kord, mil rahvas sai presidenti valida, oli aastal 1992. Kuid ka toona tegi lõpliku valiku riigikogu.

"Paraku nende 24 aastat tagasi toimunud valimistega, piirdubki rahva osalus presidendivalimistel. Tuletan meelde, et Eesti kõrgeim võim on rahvas. Kahjuks ei usalda riigijuhid oma rahvast endale riigipead valima. Tänavused presidendivalimised ning seda ümbritsev segadus on selgelt näidanud, et meie valimiskord vajab muutmist. Meie hinnangul tuleb anda rahvale õigus presidenti otse valida. Olen veendunud, et rahva poolt valitud president omaks suuremat mandaati ning julgeks senisest enam kutsuda ka valitsust korrale, kui vajadus selleks peaks tekkima. Usun, et aeg, mil president erakondade tagatubades kokku lepitakse, peab jääma möödanikku,“ selgitas Kadri Simson täna algatatud põhiseaduse muutmise tagamaid.

„Erinevad arvamusküsitlused näitavad, et suurem osa Eesti kodanikest toetab presidendi otsevalimisi. Ka presidendid Rüütel ning Meri on olnud otsevalimiste toetajate seas. Tegemist on juba 13. korraga, mil Riigikogus algatatakse presidendi otsevalimiste seadus ning ühiskonnas ja erakondades laiemalt valitsev meelsus lubab eeldada, et sel korral leiab meie seadusmuudatus ka teiste erakondade toetust. Näitab seda ka asjaolu, et juba seaduse algatamisele tulid lisaks keskerakondlastele juurde ka EKRE fraktsiooni saadikute allkirjad,“ rääkis Simson.

Täna algatatud põhiseaduse muutmise kohaselt antakse edaspidi presidendikandidaadi ülesseadmise õigus nii erakondadele kui ka vähemalt 10 000 hääleõiguslikule kodanikule. Valituks osutuks kandidaat, kes saab üle poole hääletamisel osalenute häältest.