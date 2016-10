Kersti Kaljulaidi vastu on täna EKRE ja savisaarlased (1)

Toimetas Lemmi Kann

Presidendiks kandideeriv Kersti Kaljulaid ei saa EKRE poliitikute ja Keskerakonna Savisaare leeri inimeste hääli. See tähendab, et tema toetuse laeks jääb ilmselt 87 häält. Küll aga võib kusagilt veel hääli ära pudeneda, kirjutab Delfi.ee.

Täna kell 12 koosolekut pidava EKRE fraktsiooni esimehe Martin Helme sõnul pikalt pole vaja asja arutada, sest kui erakonna volikogu andis suunise Kaljulaidi mitte toetada, siis Kaljulaidi ka ei toetata.

Keskerakond on arvestanud, et neilt tuleb umbes 20 poolthäält. Heimar Lenk otsesõnu ei öelnud, kuidas ta täna hääletab, aga kritiseeris väga teravalt seda, et meedias on vähem kui nädalaga tehtud Kaljulaidist ideaalse naise kuju. Eilses ETV presidendidebatis pani Lenki iiveldama see, kuidas Kaljulaidi taevani kiideti. Lengi sõnul jäi Eesti ilma tõelisest presidendist, kelleks oleks olnud Siim Kallas.