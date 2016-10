Kersti Kaljulaid: meil tuleb üksteisega rohkem rääkida

Toimetas Lemmi Kann

Kersti Kaljulaid. Foto: Peeter Langovits

Esmaspäeval riigipeaks valitud Kersti Kaljulaid kinnitas riigikogus pressibriifil, et Eestis peaksid inimesed üksteisega rohkem rääkida.

"Meil tuleb üksteisega rohkem rääkida. Asun tööle, et luua oma suhtlusvõrgustik, et olla seal, kus inimestel on raske," rääkis Kaljulaid. Ta avaldas lootust, et esmaspäeval võitis kogu Eesti. "Sest nägime, et kui riigikogu liikmed on lubanud, siis nad ka teevad seda, mida nad on lubanud," ütles Kaljulaid.

Ta ütles, et esimene visiit tuleb tal kindlasti oma naabrite juurde, täpsustamata siiski konkreetset riiki. Kaljulaid lisas, et Eesti suhted Baltimaadega on praegu väga head ja nii jääb see kindlasti ka edaspidi. "Täna on kõige tähtsam see, et saaksime üle mustvalgest mentaliteedist, et saaksime omavahel arutada ja leiaksime ühise tee," rääkis Kaljulaid.

Ta tõdes, et kõigi eestimaalaste mured on ühesugused ning erinevaid lahendusteid tuleb läbi arutada. "Tahan olla nõudlik probleemide tõstatamisel ja delikaatne nende lahendamisel," ütles Kaljulaid.

Kaljulaid kinnitas, et on valmis suhtlema inimestega ka vene keeles ning soovib jääda elama oma Nõmme koju, mitte kolida Kadriorgu.