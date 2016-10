Kaitsjad nõudsid Nurme vabriku kohtuistungi kinniseks kuulutamist (1)

Kristjan Kosk

Kohtunik Piia Jaaksoo. Foto: Arvo Tarmula

Eelistungil Haapsalu kohtumajas neljapäeval nõudsid Nurme vabriku omaniku Stanislav Podžuki advokaat Aadu Luberg ja samuti kohtu alla antud Olga Tihhina advokaat Kersti Kägi kohtupidamise kinniseks kuulutamist.

Peale nende on kohtu alla antud ka Nurme Vabrik OÜ ja praeguseks likvideeritud ettevõtte PVMP-Ex juhatuse liige Alari Engman ning veel kolm tekstiiliärimeest Valeri Raja, Igor Štšerban ja Aleksander Piel. Tihhina on ettevõtte Polar Tekstiil juhatuse liige, mis tegutseb Nurme vabriku ruumides, sama ettevõtte juhatuse liige on ka Podžuk.

Prokuratuur süüdistab kõiki neid maksukelmuses, rahapesus ja kuritegeliku ühenduse loomises ning sellesse kuulumises. Lääne ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Annely Erm ütles, et maksu- ja tolliameti uurimisosakonna Lääne talitus alustas kriminaalmenetlust 2013. aasta veebruaris selle kohta, et OÜ PVMP-Ex maksu- ja käibedeklaratsioonides on esitatud tahtlikult valeandmeid, et saada rohkem raha riigilt tagasi. Süüdistuse kohaselt tehti ka mitmesuguseid fiktiivseid tehinguid.

Kriminaalasjas on riik esitanud kõigi süüdistatavate vastu tsiviilhagi 3,5 miljonit eurot.

Süüdistatud neljapäeval kohtusse ei ilmunud. Kaitsjad põhjendasid istungi kinniseks kuulutamise taotlust sellega, et kohtupidamisel tuleb menetleda Podžuki ja Tihhina delikaatseid terviseandmeid. Luberg ütles kohtule, et ta ei soovi, et tema kliendi terviseandmed saaksid avalikuks.

Luberg selgitas kohtule teistki asjaolu, miks tuleks kohtupidamine kinniseks kuulutada. Ta rääkis, et info jagamist meediale tuleb piirata, sest juba enne kohtupidamise algust ilmunud artiklis olevat Podžukist kirjutatud kui süüdi olevast isikust. Mis artiklit ta konkreetselt silmas pidas, advokaat ei täpsustanud.

Prokurör Indrek Kalda ei nõustunud istungi kinniseks kuulutamise taotlusega. Kalda ei nõustunud ka väitega, nagu oleks kellelegi meedia liiga teinud. „Meediakajastus ei võrdu süüdimõistmisega,” ütles Kalda kohtule. Kohus kuulutas kinniseks osa, kus tulevad arutlusele süüdistatute terviseandmed. Muus asjas jäi istung avalikuks.

Kohtupidamine algab tuleva aasta 27. märtsil, sest Lubergil ei ole varem aega.