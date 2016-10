Gustav Vahari mälestusvõistlusel maadles 106 noort

Lihula klubi Leola noored maadlejad koos juhendajatega. Foto: erakogu

1. oktoobril peeti Lihula gümnaasiumi spordihoones VI Gustav Vahari maadlusvõistlus noortele. Kohale tuldi üle Eesti – Saaremaast Kohtla-Järve ja Valgani. Esimest korda oli võistlus rahvusvaheline – üks võistkond 12 noore maadlejaga oli kohale tulnud isegi Lätist. Kokku osales mälestusvõistlustel 17 klubi 106 noore maadlejaga.

Läänemaad esindasid kõik kolm maakonnas tegutsevat maadlusklubi: Haapsalu Dünamo kolme poisiga, Martna SK nelja ja Lihula Leola kümne poisiga. Võistluse maadluse tase on oluliselt tõusnud, nii et poodiumile pääsemine on üha keerulisem, eriti nooremas vanuseastmes. Parimad pärjati karikate, medalite ja raskejõustikuklubi Leola logoga rannarätikuga.

Läänlaste parimad tulemused:

–25 kg kehakaalus saavutas Charli Takk 3. koha, samas kaalus tuli Ats Kaasik 8. ja Joosep Mihkelmaa 10. kohale.

–35 kg saavutas Gregor Hendrik Mölder 9. koha.

–40 kg kehakaalus saavutas Stefan Lauri Mölder 2. koha, samas kaalus jäi Markus Lille 9. kohale.

–50 kg saavutas Cardo Küttman 7. koha.

+50 kg kehakaalus saavutas Hendrik Rämman 5. koha, Ken-Indrek Klimpuš ja Mairo Roosma olid vastavalt 12. ja 13.

2001 ja nooremate vanuste arvestuses –42 kg saavutas Robin Uspenski 4. koha.

–47 kg saavutas Kevin Uspenski 5. koha, samas kaalus oli Harry Soo 7.

–66 kg kehakaalus saavutas Jaanis Soosaar 2. Koha ja Markus Sõber 6. koha.

–85 kg saavutas Nikita Vinogradov 1. koha.

+85 kg raskekaallaste hulgas saavutas Kaarel Kants 3. koha.

Janar Sõber