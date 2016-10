Galerii: president Kersti Kaljulaidi tähtis päev riigikogus

Täna valiti riigikogus kuuendal katsel Eesti Vabariigi uueks presidendiks Kersti Kaljulaid.

Kaljulaidi seadis üles 90 parlamendiliiget, kes esitasid ta reedel presidendikandidaadiks. Hääletussedeli said riigikogus täna 98 saadikut, kes kõik võtsid ka hääletusest osa. Kaljulaid sai täna riigikogus 81 häält. Rikutud sedeleid oli 17. Valituks osutumiseks oli kandidaadil vaja koguda vähemalt 68 saadiku toetus.

Ühtegi protesti valimistulemuse kohta ei esitatud.

Vabariigi President Kersti Kaljulaid tänas riigikogu usalduse, talle antud allkirjade ja häälte eest. „Meie koostöö tuleb sõbralik ja hea, selles olen ma täna täiesti veendunud. See on suurepärane kapital, mida võtta siit kaasa Kadriorgu,“ ütles Kaljulaid.

„Annan 10. oktoobril rahuliku südamega ja kindlal meelel Vabariigi Presidendi ameti üle Kersti Kaljulaiule,“ ütles alates 2006. aasta sügisest riigipea ametit pidanud Toomas Hendrik Ilves.

President Ilves tunnustas parlamendierakondi presidendivalimistel parteideülese kokkuleppeni jõudmisel.

Pärast valimisi toimunud pressibriifingul rõhutas Kaljulaid, et üksteisega tuleb rohkem rääkida. "Asun tööle, et luua oma suhtlusvõrgustik, et olla seal, kus inimestel on raske," rääkis Kaljulaid. Ta avaldas lootust, et esmaspäeval võitis kogu Eesti.

Ta tõdes, et kõigi eestimaalaste mured on ühesugused ning erinevaid lahendusteid tuleb läbi arutada. "Tahan olla nõudlik probleemide tõstatamisel ja delikaatne nende lahendamisel," ütles Kaljulaid.