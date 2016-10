Sukles: Haapsalu ei suuda rohkem pagulasi vastu võtta

BNS

Haapsalu linnapea Urmas Sukles teatas sotsiaalministeeriumile, et ei ole suuteline uutele ümberpaigutatavale piisavat teenust osutama.

Foto: Arvo Tarmula

Haapsalu ei ole valmis ega suuteline lisaks praeguseks vastu võetud kolmele pagulasperele uutele ümberpaigutatavatele osutama vajalikku ja piisavat teenust.

Haapsalu linnapea Urmas Sukles kirjutas neljapäeval sotsiaalministeeriumile, et ümberpaigutamise programmi raames on Haapsalu linn käesoleval aastal vastu võtnud kolm väikeste lastega rahvusvahelise kaitse saajate peret.

"Töö rahvusvaheliste kaitse saajate toetamisel on kohalikule omavalitsusele uudne. Head praktikad, mida kasutada, on Eestis olematud, ja seega on lõimumisprotsess väga ressursikulukas nii tugiisikutele, lasteaia kasvatajatele kui ka asjassepuutuvatele ametnikele," kirjutas Sukles.

"Lähiajal keskendume lasteaia õpetajatele lisateadmiste ja õppe andmisele, laste kooliks ettevalmistamisele ja meie põhihariduskoolide ettevalmistamisele võõrkeelsete laste vastuvõtmisel. Jätkub nii töö perede igapäeva toimetuleku tagamisel kui ka vastavalt vajadusele täiendava psühholoogilise toe vahendamisel," märkis linnapea ja lisas, et praegu ei ole Haapsalu linn valmis ja suuteline uutele ümberpaigutatavatele osutama vajalikku ja piisavat teenust.

Reedel eraldas sotsiaalministeerium Haapsalule 15 000 eurot toetust septembris saabunud pagulaste vastuvõtmiseks. Toetus ühe ümberpaigutatava vastuvõtmiseks on 3000 eurot.