Rohuküla ja Heltermaa sadamas jääb tööta neli inimest (1)

Kristjan Kosk

Laupäeva hommikul kell pool seitse väljus Heltermaalt esimene reis, mille korraldas riigile kuuluv TS Laevad. Autosid kontrollis, suunas ja pakkis laevale harjumatult arvukas seltskond. Foto: Urmas Lauri

Rohuküla ja Heltermaa sadamas jääb laevafirma vahetusega tööta vähemalt neli inimest.

Rohuküla sadamas töötanud, kuid anonüümseks jääda soovinud allikas rääkis Lääne Elule, et sai suvel TS Laevadelt kirja, et kõik senised Väinamere Liinide töötajad saavad 1. oktoobril uue vedaja juures jätkata. Nüüd on selgunud, et vähemalt kaks Rohuküla kassiiri ja kaks Heltermaa kassiiri pole TS Laevade koosseisu oodatud. „Kõige hullem on, et nad lausa moosisid meid avaldusi esitama,” jätkas allikas. „Selline tunne, nagu nuga oleks selga löödud.”

Allikas jätkas, et kurioosseks muudab selle asjaolu, et kõik kõrvale jäetud töötajad olid staažikad. „Leping pikendati näiteks inimesega, kes võeti tööle alles suvel ja kellel pole kassas mingit kogemustki,” imestas ta. „See tegi ikka haiget küll.”

Aastaid Heltermaa sadamas kassapidajana töötanud Ingrid Saarnak rääkis, et teda käisid 22. märtsil Heltermaa sadamas moosimas TS Laevade juhatuse liige Kaido Padar ja müügivaldkonna juht Ele Reiljan. „10. juunil saatsid aga e-kirja, et mina ei osutunud valituks,” ütles Saarnak. Ei Padar ega Reiljan vastanud reede pärastlõunal telefonile.

Mittevalituks osutamist põhjendasid nad Saarnaki sõnul sellega, et meeskond peab olema võimalikult ühtne ja üksteist toetav. „Kuidas nad arvavad, et meie, kes me oleme sadama kassas aastaid töötanud, ei suuda ühtse meeskonnana töötada,” imestas ta.

Hiiumaa ettevõtja Alari Maidla rääkis, et tema elukaaslane (nimi toimetusele teada) töötas sadamas viimased 16 aastat, kuid TS Laevad teda oma koosseisu ei vajanud.

Teisipäeval ütles TS Laevade juhatuse liige Kaido Padar Lääne Elule, et kõik need sadama töötajad, kes seni töötasid Saaremaa Laevakompaniis ja on avalduse esitanud, saavad oktoobrist tööd jätkata TS Laevade koosseisus. „Padar ajab pada,” ütles Maidla selle peale.

Riigifirma Tallinna Sadam tütarettevõte TS Laevad võtab 1. oktoobri südaööst Leedo firmadest üle mandri ja saarte vahelise parvlaevaliikluse.