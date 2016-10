Õnnetus päästeõppusel: vigastatud mehed jäid arstiabita

Andrus Karnau, Tarmo Õuemaa

Läänemaa merepäästeõppus. Pildil olijad ei ole seotud Tallinna lahel juhtunuga. Foto: Arvo Tarmula

Tallinna lahel õppustel paadiõnnetuses vigastada saanud kolm päästjat jäi arstiabita, kõige raskemini vigastada saanud mees ootas tunde sadamakail ja läks lõpuks ise haiglasse.

Päästeameti pressiesindaja Mari Rebase sõnul juhtus õnnetus 22. septembril kella 10.30 ajal. Revali merekoolilt tellitud koolitusel osales ka kaks Nõva komando meest. Nad olid ühes paadis ühe Kunda päästekomando mehega.

„Olime merepääste kiirpaadis. Kuna päev oli tuulevaikne, sõitsime laeva sappa, et saaks lainetunde,” ütles paadis olnud Nõva päästja Avo Koppelmaa. „Minu arust need lained väga suured ei olnudki. Pärast küll öeldi, et võisid olla isegi kuuemeetrised. Täpselt ei tea, sest ma ise kükitasin sel ajal ja vaatasin paadi põhja.”

Küljega sõidusuunas istunud Koppelmaa oletas, et hooga kihutanud paat maandus kahe laine vahele sügavikku.

„Langust ei tundnud, korraga käis pauk. Nagu vastu maad oli,” kirjeldas ta õnnetust. „Kükitasin natuke madalalt ja vist halvasti. Hoidsin paadi servast kinni, kui paat põrutas mu alt üles. Maandusin tagumiku ja vasaku küljega vastu põhja. Tugev valu lõi läbi, jäin paadi põhja pikali. Paadijuht oleks pidanud jälgima, kuidas mehed on paadis,” ütles Koppelmaa. „Meil oleks pidanud olema teine asend, et selline lend teha, aga paadijuht ei hoiatanud meid, kuigi oleks pidanud meie asendit jälgima.”

Koppelmaa sai õnnetuses kõige raskemini kannatada, tal diagnoositi kerge selgroovigastus. Teisel Nõva päästjal said põrutada seljalihased. Kunda päästja murdis õnnetuses varbaluu.

Kui õnnetus oli juhtunud, toodi Koppelmaa Pirital sadamakaile. Seal ootas ta õhtuni. Koppelmaa ütles, et lootis, et valu läheb üle. Kail oli soojak ja üks merekooli mees oli temaga koos. Varbaluu murdnud ja seljapõrutuse saanud päästjad jätkasid õppust. Koppelmaa sõnul ei sunnitud mehi jätkama, kuid nad kannatasid valu ja jätkasid harjutamist. „Ega murdunud varvas lähe kohe paiste ka,” ütles Kopplemaa.

Kui koolitus õhtul läbi sai, läks Koppelmaa koos teiste meestega ööbimispaika. Ta ütles, et arvas, et kompressi tehes läheb valu üle. Ööbimispaigas otsustas ta koos Nõva mehest komandokaaslasega pöörduda haigla erakorralise meditsiini osakonda. Veidi aja pärast tuli ka murtud varbaga Kunda päästja. Õnnetus juhtus enne kella 11 hommikul, arsti juurde said mehed aga õhtul kella 7 paiku.

Koppelmaa ütles, et haiglas tehti röntgenipilt ja tomograafia, selgus, et teises ja kolmandas selgroolülis on mõrad. Arst otsustas, et tegu on tööõnnetusega ja saatis mehed kodusele ravile.

Lääne päästekeskuse juht Ivar Kaldasaun saatis alluvaile sel kolmapäeval kirja, kus kinnitas, et abi osutamine kannatada saanud päästjaile venis. Ta märkis, et ka info liikus aeglaselt, mistõttu sai päästeamet usutava pildi juhtunust alles esmaspäeval.

„Koolitaja sõitis teadlikult merepäästealusega suure liinilaeva ristilainetesse ja paat kukkus laineharjalt lainepõhja paadis osalenud õppurite hinnangul 4–6 meetri kõrguselt,” ütles päästeameti päästetööde osakonna juhataja Heiki Soodla. Paadis oli kokku viis päästjat ja kaks instruktorit.

Kõik kolm vigastada saanud meest on kodus haiguslehel. „Käia ikka saan, aga rahu peab saama. Istuda ei tohi. Lamada ja püsti võib olla, aga püsti on mul kaitsevöö ümber,” ütles Avo Koppelmaa, kellel möödus kevadel 20 aastat päästjastaaži.

Päästeameti merepäästekoolituse riigihanke võitis tänavu Revali merekool. „Päästeamet ostis esimest korda Revali merekoolilt koolitust,” ütles Mari Rebane. „Tööõnnetused juhtusid kolmandal koolitusel ehk nii-öelda kolmanda lennuga.”

Rebane lisas, et praegu käib uurimine, mis koolitusel täpselt juhtus.

Nõva päästekomandos on ette nähtud kümme päästjat. Neist on olemas kaheksa, kuid kaks käivad Väike-Maarjas päästekoolis. Nüüd on veel kaks haiguslehel.

„Seda muret ei ole, et Nõva komandos töö seisma jääb. Päästjad on harjunud igasuguste oludega kohanema,” ütles Läänemaa päästepiirkonna juht Kätlin Poopuu. „Nõval on käinud asendajad Haapsalust ja Ristilt. Varsti kuulutame välja konkursi Nõvale uute päästjate leidmiseks. Merepäästevõimekust seni Nõval ei olnud ja seda praegu loomegi. Nõva saab ka kummipaadi. Seepärast olid päästjad ka sellel koolitusel, kus õnnetus juhtus.”

Tanel Hinno, Revali merekooli juht:

Õnnetuse peamiseks põhjuseks peame, et koolitatavad ei hoidnud paadis küllalt tugevalt kinni, kuigi neid oli põhjalikult instrueeritud. Juhised ohutuks paadis käitumiseks anti koolitatavaile teooriatundides, selle kohta on koolitatavad andnud ka allkirja.

Kõik koolitatavad olid paadis näoga sõidusuunas. Konkreetse üksiku laine läbimise kohta eraldi teavitust ei tehtud ega ole võimalik teha. Vähemalt üks vigastatu kinnitas pärast intsidenti, et laine läbimisel otsustas ta vahetada asendit. See on koolitatavaile antud juhiste rikkumine.

Pärast intsidenti pöörduti tagasi kaldale. Vaatamata korduvaile päringutele vaevuste kohta ei soovinud keegi vigastatuist, et neid toimetataks traumapunkti või et oleks neile kutsutud kiirabi.