Loone: Kaljulaidi poolt hääletamata jätmine päästab Eesti demokraatia

BNS

Keskerakonna vallandatud peasekretär Oudekki Loone (pildil) on seisukohal, et kui tahta Eesti demokraatiat päästa, tuleb arutelusid jätkata, mitte hääletada presidendiks pürgiva Kersti Kaljulaidi poolt, kellel pole olnud piisavalt aega enda vaadete tutvustamiseks.

"Kui tahta Eesti demokraatiat päästa, siis võib alati mitte hääletada Kersi Kaljulaidi poolt ja öelda, et me peame edasi arutama. Poliitika on selline asi, et ega me siit tõde ei leia. Poliitikas tuleb otsustada – ja seda enne, kui me kõike täielikult teame. Et minimeerida halbu otsuseid, mida meil tuleb teha ilma täieliku teadmiseta, on vaja arutada. Aga praegu ei ole olnud aruteluaega," ütles BNSile Loone, kelle hinnangul oleks mõistlik taas üle vaadata ka eelmisest voorust läbi käinud presidendikandidaadid.

"Eelmises voorus sai ju enamik kandidaate enam-vähem ühe hulga hääli. See näitab, et neil kõigil on tugev populaarsus olemas," rääkis Loone. "Tegelikult võiks läbi arutada, kas me sealt leiame mõne kokkuleppe. Me võiksime leida kandidaadi, keda kõik juba tunnevad, aga ka uuele inimesele peab andma aega oma vaadete ja seisukohtade tutvustamiseks. Põrsast kotis ei saa osta, ammugi siis veel presidenti."

Loone sõnul ei saa pooldada olukorda, kus presidendikandidaadid teevad neli kuud kampaaniat ja tutvustavad oma vaateid, siis aga siirdutakse nullpunkti tagasi. "Me saame pikapeale teada, mida rahvas ühest või teisest kandidaadist arvab. Siis aga viskame selle prügikasti, võtame välja inimese, keda rahvas väga vähe tunneb, ja ütleme, et nimetame presidendikandidaadiks ära – äkki saab hakkama," rääkis Loone. "Ma loodan, et sellel aastal me saame aru, milline farss on praegune presidendi valimise seadus, me muudame selle ära ja laseme rahval otse valida."

"21. sajandile on omane, et kui rahva käest arvamust küsida, siis nad üldjuhul otsustavad hästi," selgitas Loone. "Kui lasta rahval presidenti valida, siis ei saa öelda, et eile näitasime kandidaati, minge täna hääletama. Sellele peab eelnema kampaania, sellele peab eelnema vaadete tutvustus. Ja mida rohkem on inimesi, kes otsustavad, seda tõenäolisem on, et me saame päris hea otsuse."

Reedel esitati Kaljulaid riigikogu 90 liikme allkirja toel presidendikandidaadiks. Kaljulaidi toetuseks ei andnud allkirju Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsiooni seitse liiget ning Mihhail Korb, Heimar Lenk, Oudekki Loone ja Rein Ratas Keskerakonnast.

Riigikogu erakorraline istung presidendi valimiseks algab esmaspäeval kell 13.