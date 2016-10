Lauri Luik: aeg on hoolima hakata – loobugem karusloomakasvatusest

Riigikogu töölauale on taas jõudnud karusloomakasvatuste keelustamise teema. Üldiselt vaba ettevõtluse suure toetajana olen ma karusloomafarmide, tsirkuste jms osas teist meelt. Ma leian, et oleme inimkonnana jõudnud sellisesse arenguetappi, kus peaksime elava hävitamist ja ekspluateerimist hakkama tõsiselt piirama.

Ma ei ole naiivne, arvates, et suudame lähiajal täielikult loodust säästvale ja seda austavale toimimisele üle minna, kuid viimane aeg on suund sinnapoole võtta. Igapäevaste olmemurede kõrval peame end sundima mõtlema ka laiemalt, nii umbes 100–200 aastat tulevikku.

Tegelikult ei pea ma silmas pelgalt karusloomi ja tsirkust, vaid kogu elusat loodust tervikuna. Millise Maa ja suhtumise loodusesse soovime pärandada oma järeltulevatele põlvedele? Eetikale tuleb selle kõige juures kõvasti ruumi juurde teha, paraku oma ego, mugavuste ja harjumuste arvel.

Olgu öeldud, et ma ei räägi loomsest toidust meie laual. Inimene on aastatuhandeid liha söönud ning seda trendi ma murda ei püüa, kuigi on ka neid, kes on edukalt loomsest toidust sootuks loobunud. Küll aga pean ma silmas tarbetut loomade ja looduse tapmist ning ärakasutamist raha, edevuse, meelelahutuse ja mugavuse eesmärgil. Ma ei saa näiteks aru, miks inimesed peaksid sööma krokodilli liha või tarvitama ninasarviku sarve.

Olen isegi poolel teel, ei häbene tunnistada. Mul on ka praegu jalas nahast kingad, tõsi, need on materjalist, mis on saadud lihatööstuse jääkidest. Aina enam teen ka rõivaid jm oste sooritades selles osas teadlikke valikuid. Tänapäevane tehnoloogia võimaldab edukalt toota tervisele sõbralikke materjale, mis hoiavad meid vajadusel soojas ning näevad ka efektsed välja. Loomade tsirkuses ei käi ma aga enam ammu.

Me kõik areneme. Just teadlikkuse suurendamisele ma soovingi tähelepanu pöörata. Hoiakute ja suundumuste muutused on valusad, tean seda omast kogemusest. Kuid targem suudab. Me ju tahame olla targad.

Lauri Luik,

riigikogu liige

Reformierakond