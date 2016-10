Juhtkiri: Tervist, proua president! (3)

Lääne Elu

Esmaspäeval saab Eesti uue presidendi. Riigikogu kinnitab tõenäoliselt peaaegu üksmeelselt sellele kohale Euroopa kontrollikoja liikme Kersti Kaljulaidi. Vastu hääletavad ekrelased, võib-olla keegi veel.

Kaljulaid on töötanud ärijuhina, peaminister Mart Laari nõunikuna ning on Kuku raadio saatejuht. Ta on osav suhtleja ning püüdnud leida endale rakendust pärast enam kui kümme aastat kestnud Luksemburgi-aega taas Eestis. Viimati pidi ta saama Praxise mõttekoja juhiks, aga kuna valitsus ei suutnud uut kontrollikoja liiget nimetada, pidi Kaljulaid sellest kohast loobuma ja jätkama Eesti teenimist Euroopas.

Valitsus ei suutnud ka presidenti valida. Iga erakond hoidis enda poole. Valimiskogu fiasko sundis otsima üksmeelt. Viimase kehastuseks saab Kaljulaid.

Eestis ei ole probleeme naistesse suhtumise või õrnema soo karjäärivõimalustega. Palgalõhe on ainus mure sugude võrdsuse teemal, aga sedagi ei aita Kaljulaiu edutamine leevendada, sest presidente on meil ainult üks. Niikuinii maksame nii naisele kui ka mehele presidendiametis võrdset palka. Seetõttu pole ka põhjust toonitada, et saame naispresidendi. Pigem mõjuks see diskrimineerimisena.

Me ei tea, milliseks presidendiks saab Kersti Kaljulaid. Teda on iseloomustatud kui kiire taibu ja suurte teadmistega inimest, kellel kippus empaatiavõimet vahel nappima. Euroopa-aastad on võib-olla ka seda konarust lihvinud. Küll aga teame, mida me presidendilt ootame. Viis kuud kestnud valimiskampaania on selle üsna selgelt välja joonistanud. Avalikkus ootab mõjukat välispoliitika asjatundjat ja sisukat sisepoliitika mõjutajat. See ei ole kerge ülesanne. Viieaastane ametiaeg on aga piisavalt pikk, et saada kellekski enamaks kui kodurahupresident