Haapsalu Veevärk AS teatab

Haapsalu Veevärk AS teatab, et veetorustiku remondi tõttu on veekatkestus neljapäeval, 6.oktoober kell 8.30–16 Haapsalu linnas Kopli tänaval (Aiavilja–Aia lõigul).

Palume võimalike ebameeldivuste pärast vabandust.

Haapsalu Veevärk AS