Leedo surub piletimüügi homsest soojakutesse

Kristjan Kosk

Mandri ja saarte vahel teenindab reisijaid kuni uute parvlaevade saabumiseni üle 40 aasta vana parvlaev St. Ola. Foto: Urmas Lauri

Oktoobri esimestel päevadel müüb TS Laevad Rohuküla, Heltermaa, Virtsu ja Kuivastu sadamas pileteid ajutistest soojakutest.

Riigifirma Tallinna Sadam tütarfirma TS Laevad võtab 1. oktoobri südaööl Vjatšeslav Leedo firmadelt üle mandri ja Saaremaa ning Hiiumaa vahelise parvlaevaliikluse opereerimise.

Põhjus soojakute püstitamiseks peitub selles, et kuni 1. oktoobri südaööni opereerib sadamais Leedo firma Tuule Reisid. Alles pärast südaööd hakkab Leedo firma asju pakkima ja pinda uuele operaatorile vabastama. Enne 1. oktoobrit Leedo uut operaatorit äripinnale ettevalmistusi tegema ei luba.

Kuna uue operaatori sissekolimine ja uue piletisüsteemi käivitamine ei käi üleöö, on TS Laevad sunnitud kasutama ajutist lahendust soojakute ja lisatöötajate palkamise näol. „Oluline on, et reisijail oleks mandri ja saarte vahet reisimisega võimalikult vähe segadust,” ütles TS Laevade juhatuse liige Kaido Padar Lääne Elule.

Rohuküla ja Heltermaa sadama direktor Riho Sõrmus selgitas, et soojakuid tuleb mõlemasse sadamasse arvatavasti kaks ja need paigutatakse vahetult sadamakassade ette. Tõkkepuud ja sadamakassa ruumid ise kuuluvad sadamate haldamisega tegelevale riigifirmale AS Saarte Liinid. TS Laevad loodab kassad soojakuist sadamakassadesse üle viia võimalikult kiiresti.

Leedo tegevus on arusaadav

TS Laevade juhatuse liige Kaido Padar ütles, et saab Leedost aru, miks ta ruume viimase minutini kinni hoiab. „Ta tahab ikkagi väärikalt lõpetada,” ütles Padar.

Padar rääkis, et ajutised soojakud, kust hakkavad TS Laevad pileteid müüma, jõuavad sadamaisse reede õhtul. „Reede hilisõhtu on meile kõige kiirem aeg, sest siis peame soojakud ajutisteks kassadeks valmis seadma,” ütles ta. Ta lisas, et soojakute kassadeks seadistamise protsess on neile selge ja sellele kulub kuni neli tundi. Punkt kell 00.00 peab TS Laevad müüma pileteid tõrgeteta ja sadama maa-alal liiklust korraldama.

Viimane laev väljub nii Heltermaa kui ka Rohuküla sadamast reede õhtul kell 22.15. Tõenäosus, et keegi tuleb pärast südaööd sadamasse piletit ostma, on väike. Laupäeva hommikul sõidab parvlaev välja 6.30. See annab uuele operaatorile lisaaega oma tööd sadamais koordineerida. Virtsu ja Kuivastu liinil väljub reedel viimane parvlaev kell 23.59. Laupäeva hommikul on esimene väljumine kell 5.35.

Padar ütles, et soojakuist loodetakse sadamakassadesse ümber kolida kolme või nelja päeva jooksul. Et kõigi nelja sadama opereerimine läheks õlitatult, võib aega minna paarist nädalast kuni ühe kuuni.

30 ajutist töötajat

Ootamatute olude lahendamiseks on TS Laevad palganud nelja sadamasse kokku 30 lisatöötajat kuupikkuste töölepingutega. Nende ülesanne on korraldada sadamas liiklust ja vajadusel nõustada ning suunata reisijaid. Padar selgitas, et eriti esimestel nädalatel peame ootamatusteks valmis olema. Padar tõi näite, et lähiajal lubab tuulist ilma ja kui piletimüügisüsteemid peaksid elektrikatkestuse tõttu rivist välja minema, saab sadamas tööd füüsiliselt edasi korraldada. „Parem olgu kaks meest üle kui üks puudu,” ütles Padar.

Padar kinnitas, et kõik need Tuule Reiside töötajad, kes on soovi avaldanud, saavad sadamais tööd jätkata TS Laevade koosseisus.

Peale opereerimise sadamais võtab TS Laevad oktoobris üle ka mandri ja saarte vahelise püsiühenduse korraldamise. Juba enne oli teada, et mitte ükski neljast tellitud uuest parvlaevast ei jõua 1. oktoobriks liinile. Püsiühenduse käigushoidmiseks ostis TS Laevad Leedolt 4 miljoni euroga parvlaeva Regula. Samuti on uus operaator sõlminud lepingu parvlaevade Hiiumaa, St. Ola ja Harilaiu rentimiseks.

Parvlaevad Leiger ja Tõll peaksid asuma liinile oktoobri teises pooles, Tiiu novembris ja Piret hiljemalt jaanuaris.