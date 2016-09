Lääne Elu paberleht laupäeval, 1. oktoobril

Kaie Ilves

Vigastatud mehed jäid arstiabita

Tallinna lahel õppustel paadiõnnetuses vigastada saanud kolm päästjat jäid arstiabita. Kõige raskemini viga saanud mees ootas tunde sadamakail ja läks lõpuks ise haiglasse.

Jalukse küla jäi poest ilma

Eile pani Jalukse pood uksed lõplikult kinni. Tänasest tuleb Jalukse rahval poodi sõita kuue kilomeetri kaugusele Linnamäele.

Linnuvaatlejad jälgisid rekordilist pasknääride rännet

Puises oli teisipäeval erakordne pasknääride ränne 18 000 isendiga. Ornitoloog Tarvo Valkeri sõnul on see suurim päevasumma, mis on Eestis ja kogu Euroopas nähtud.