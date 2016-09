Kõmsi pisimajatehas laieneb Lihulasse

Kaie Ilves

Kõmsil moodulmaju tootev Greencube avab 10. oktoobril Lihulas Keki mäel uue majatehase, sest senised ruumid jäid tootjale kitsaks.

„Kõmsil ei ole võimalik nii palju toota, kui on nõudlus,” ütles Greencube'i omanik Henri Bekmann (pildil).

Kõmsil K.Meti traaditehaselt renditav tootmisruum (ligi 400 m²) jääb alles ja seal käib töö edasi. Lihulas saab Greencube juurde ligi 300 m² tootmispinda, mille rendib MehTransilt. Lihulas on võimalik peale praeguse rentida veel 300-400 m² juurde, kui tootmine peaks seda nõudma. „Kasvupotentsiaal on olemas,” ütles Bekmann.

Kõmsil toodab Greencube moodulmaju, edaspidi on kavas hakata tootma ka elementmaju, seda aga pole Kõmsil võimalik teha. Lihulas on tootmisruumi laes telfer – kraana, millega on võimalik tõsta seinu jt massiivseid elemente ning neid ruumis liigutada. Esimese elementmaja ehitus algab novembris ja see müüakse Norrasse.

Kõmsi tehases töötab praegu viis inimest, Lihulas alustatakse kolme mehega. „Edaspidi oleks võimalik Lihulas tööd pakkuda kuni kümnele mehele,” ütles Bekmann.

Greencube tegutseb 2014. aastast, mil valmis üks moodulmaja. 2015. aastal ehitati juba 11 maja. „Tänavu peaks 20 täis tulema,” ütles Bekmann.

Tänavu aprillis aasta tehasemaja konkursil võitis Greencube'i üks moodulmaja parima aiamaja tiitli.