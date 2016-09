ERR: Poliitilist otsust Haapsalu raudtee ehitamiseks pole senini

Lääne Elu

Haapsalu rongi mälestusüritusel 22. septembril tutvustas Lääne maavalitsus kohaletulnuile Riisipere–Haapsalu–Rohuküla raudtee teemaplaneeringut. ARVO TARMULA

Vaidlusi tekitanud Haapsalu raudteetrassi asukohaplaneering on valmimas, kuid poliitilist otsust pole vähemalt 60 miljonit eurot maksva elektriraudtee ehitamiseks siiani, edastas ERR. Nüüd muutub üha tõenäolisemaks, et Rail Balticu rajamise tõttu ei saaks Haapsalu raudteed lähema kümne aasta jooksul taastada.

Lääne maavalitsuse nägemuse järgi võiksid rongid sõita tulevikus Haapsalu raudteeliinil kuni 160 km/h. Raudtee saaks suures osas ehitada juba olemasolevale vanemale trassile, kuid seda tuleks siiski mõnes kohas õgvendada. See ei meeldi aga mitmetele trassi äärde jäävate majade elanikele, vahendas "Aktuaalne Kaamera".

Paliveres koguti kiirrongide vastu 72 protestiallkirja. Kõige enam mõjutab raudteeplaneering Allikmaa küla, kus trassikoridori jääks 12 kinnistul 5,9 hektarit maad.

"Konkreetsed allkirjad, mis koguti, olid Allikmaa küla inimesi puudutava õgvenduse vastu ja ka kiiruste vastu," selgitas Palivere aleviseltsi juhatuse liige Andrus Eilpuu.

Lääne maavalitsuse kinnitusel on võimalik, et nii kiireid ronge ja nende jaoks vajalikke trassiõgvendusi tegelikult ei tulegi, sest planeering jätab võimaluse rajada ka tagasihoidlikum raudtee. Täpsed vajadused määrab konkreetne ehitusprojekt, kui see peaks kunagi teoks saama.

Majandusministeerium ei ole siiani teinud otsust, milline võiks olla Haapsalu raudtee tulevik.

ASist Lääne Raudtee öeldi, et probleemiks võib osutuda see, kui ehitusega ei tehta algust enne Rail Balticu rajamist. Siis on Eesti raudtee-ehitajad suurprojektiga aastateks hõivatud ja Haapsalu raudtee taastamine lükkuks määramatusse tulevikku.

