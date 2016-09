Äripäeva rikaste edetabelit juhivad TransferWise’i asutajad

Riina Tobias

Võlakirjadesse, aktsiatesse ja kinnisvarasse investeeriva valdusfirma Eggera omanik Olari Taal on 197. kohal. ARHIIV

Äripäeva rikaste edetabeli esimesel ja teisel kohal on sel aastal soodsaid rahaülekandeid pakkuva TranserWise'i asutajad Kristo Käärmann (vara väärtus 228,6 mlj) ja Taavet Hinrikus (206,8 mlj). Kolmandal kohal on ehitusettevõtja Toomas Annus (195,6 mlj).

Läänemaa ettevõtjatest platseerus Äripäeva tabelis kõrgeimale, 96. kohale Lääne Elu suuromanik Arne Veske (27,3 mlj; eelmisel aastal 123. kohal). Tulusaimaks firmaks on Koduliising, mis pakub tarbijakrediiti kaubamärgiga Liisi. Kolm aastat tagasi võttis Veske üle raskustesse sattunud Arvutikeskuse kaupluste riismed. On teinud hulga investeeringuid kinnisvarasse.

Haapsalu Uksetehase suuromanik Koit Uus paigutub Äripäeva metoodika järgi 101. kohale (26,3 mlj; eelmisel aastal 98.).

108. kohalt leiab edetabelis tekstiilitööstur Gerhard Eberle (25,5 mlj; eelmisel aastal 96.). Hiljuti Haapsalus maja valmis saanud, seni Saunjas elanud Olari Taal on 197. kohal (14,1 mlj; eelmisel aastal 190.).

Teehooldusfirma Üle omanik Märt Järvik on koos Priit Prostiga 252.–253. kohal (kokku 11,2 mlj). Kala püüdva Morobell OÜ suuromanik Raivo Baum on 346. kohal (8,6), mitmeid raudteevedudega tegelevaid firmasid omav Veiko Tischler on 374. kohal (8,2 mlj). Ehitus- ja kinnisvaraärimees Tiit Kuuli on 213. kohal (12,9).