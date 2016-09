Andres Ammas: head kandidaadid, aga mõru maik jääb (1)

Päris loogiliselt kerkis riigikogus esile kaks head presidendikandidaati – Jüri Luik ja Kersti Kaljulaid. Mõlemad olid piisavalt ettevaatlikud, et mitte ainult ühe või paari erakonna kandidaadina suvisesse konkurentsi siseneda. Mõlemad on pigem seda tüüpi, et kui väga palute ja isamaa vajab – olen nõus. Mõlemad väga targad, väga isamaalised, väga töökad, väga kiire reageerimisega. Mõlemad teeksid presidendina Eestile au. Minu isiklik eelistus oleks Luik, aga ka Kaljulaid vastab täiesti Vabaerakonna ootustele presidendi osas.

Mõru maik jääb protsessist, kuidas vanematekogus Kersti Kaljulaiuni jõuti. Needsamad jõud, kes valimiskogus presidendi valimise tuksi keerasid, olid nüüd nii ülbed, et hakkasid loopima vetosid: see ei kõlba, too ei kõlba.

Täiesti arusaamatu on EKRE käitumine, kes laupäeval Mart Helme suu läbi tõi esile Jüri Luige ja esmaspäeval Martin Helme suu läbi Luige välistas. Ikka stiilis: mida rohkem segadust, seda parem. Keskerakonna kohta võib praegu ainult ohata: andke neile andeks, nad ei tea, mida meeltesegaduses teevad.

Mul on raske leppida mõttega, et viisakad poliitilised jõud tantsivad taas kord päti moodi käituvate tegelaste pilli järgi, aga nii kipubki elus olema.

Andres Ammas,

riigikogu liige

Vabaerakond