Nädalavahetusel on rahvusvahelised linnuvaatluspäevad

Riho Kinks, Eesti Ornitoloogiaühing

Kuldnokad. Foto: Urmas Lauri

1.–2. oktoobril on traditsioonilised rahvusvahelised linnuvaatluspäevad EuroBirdwatch 2016, kus igal aastal osaleb ka Eesti.

Sellega pööratakse tähelepanu lindude sügisrändele ja meid ümbritsevale linnurikkusele. Kuna meil on just praegu käimas väga aktiivne lindude ränne, on oodata huvitavaid linnuelamusi.

Osalemiseks tuleb neil päevil vaid enda ümber lahtiste silmadega ringi vaadata. Näiteks jälgida, kes koduaias tegutsevad, minna lühemale või pikemale linnuretkele või osaleda juhendajaga linnuvaatlusel Tartu-, Harju- ja Pärnumaal. XXPalume nähtud liigid ja lindude ligikaudse arvu kirja panna ning võimalusel edastada meile andmed kiirkokkuvõtete tegemiseks juba 2. oktoobril hiljemalt kell 15 Eesti Ornitoloogiaühingu kodulehel oleva ankeedi abil.

Lõpliku kokkuvõtte tegemiseks ootame vaatlustulemusi 5. oktoobriks, siis võib neid saata ka postiga aadressil Veski 4, 51005 Tartu.

Vaatluspäevade kiirtulemused avaldame pressiteatena 2. oktoobril hiljemalt kell 20, lõplikud tulemused oktoobri teise nädalala algul.

Rahvusvahelised linnuvaatluspäevad toimuvad sel aastal 23. korda. Seda korraldab ülemaailmne linnukaitseühendus BirdLife International, Eestis koordineerib tegevust Eesti Ornitoloogiaühing.

