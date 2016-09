Laupäeval selgitatakse Haapsalus Eesti karikavõitjad epees

Kristjan Kosk

Laupäeval näeb Haapsalu Wiedemanni spordihoones tipptasemel vehklemisturniiri. Foto: Arvo Tarmula

Laupäeval peetakse Haapsalus Wiedemanni spordihoones Eesti karikavõistlused epees, teatas Eesti vehklemisliit.

Tegemist on Eesti täiskasvanute järgmise hooaja avavõistlusega. Kohal on kogu Eesti epeevehklemise paremik. Tegemist on ühtlasi ka viimase koduse jõuprooviga enne MK-etappi Tallinna Mõõk, mis sel aastal toimub esmakordselt naiste epees ja peetakse see 21.-23. oktoobrini Tallinna spordihallis.

Naiste epee võistlus algab kell 10:30, veerandfinaalide algus orienteeruvalt kell 13:00. Mehed alustavad võistlust kell 14:30 ja otsustavad finaalkohtumised orienteeruvalt algusega kell 17:30.