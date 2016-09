Haapsalus prooviti varastada kassa

Kristjan Kosk

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Ruth Vilusaar teatas, et eile kell 10.40 avastati, et Haapsalus Tööstuse tänaval on kauplusest proovitud varastada kassasahtlit. Vargus jäi lõpule viimata, sest poe signalisatsioon hakkas tööle.