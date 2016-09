Maamaksu ning tulu- ja sotsiaalmaksu tasumise tähtaeg on 3. oktoober

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Esmaspäeval, 3. oktoobril on maamaksu teise osa tasumise tähtaeg ning tulu- ja sotsiaalmaksu juurdemaksmise tähtaeg neil maksumaksjatel, kes olid 2015. aastal registreeritud FIEna, said kasu vara võõrandamisest või said tulu välismaalt.

Kui isiku maamaksu summa on suurem, kui 64 eurot, siis saab maksu tasuda kahes osas – esimese osa tasumise tähtaeg oli 31. märtsil, mil pidi tasuma vähemalt pool summast, ülejäänud osa maamaksust on vaja ära maksta hiljemalt 3. oktoobriks. Maksu- ja tolliamet saatis meeldetuletusega e-kirjad nendele isikutele, kellel puudus ettemaksukontol maamaksu teiseks osamakseks piisavalt raha.

3. oktoobril tuleb maamaksu teine osamakse tasuda kokku 75 610 isikul, kogusummas 25,5 miljonit eurot.

Lisaks on 2015. aasta tuludeklaratsioonide põhjal enam kui 15 100 inimesel kohustus tasuda 3. oktoobriks täiendavat tulumaksu üle 26,8 miljoni euro. Sotsiaalmaksu tuleb juurde tasuda ligi 10 000 isikul, summas ligi 8,4 miljonit eurot.

Maksu- ja tolliameti teenindusosakonna juhtivspetsialisti Hannes Udde sõnul tuleb tänavu tulumaksu tasuda ligi 3 miljonit eurot rohkem kui mullu. "Olulise kasvu tulumaksu määramisele andis tulumaksukohustus metsatuludelt. Põhjuseks oli see, et isikud, kessoovisid 2012 aastal metsa tulude maksustamise edasi lükata järgnevale kolmele aastale, peavad nüüd tulumaksu tasuma. Lisaks kasvas ka välistulude deklareerimine, mis näitas 7 protsendilist kasvu," lisas Udde.

Maksu- ja tolliamet saatis välja maksuteated kõigile, kes peavad 3. oktoobriks tulu- või sotsiaalmaksu juurde tasuma. Inimesed, kes ei ole maksuteadet mingil põhjusel kätte saanud või on selle ära kaotanud, saavad sellega tutvuda e-maksuametis/e-tollis oma 2015. aasta tuludeklaratsiooni infoleheküljel või pöördudes maksu- ja tolliameti klienditeenindusse. Maksuhaldur saadab e-posti teel välja ka teavituskirjad neile, kellel ei ole ettemaksu kontol juurdemakseks piisavalt raha.

Infot füüsiliste isikute maksustamise kohta saab maksu- ja tolliameti infotelefonilt 880 0811.