Kersti Kaljulaiul on riigikogus ilmselt hääled koos

Riigikogu vanematekogu, mis koosneb riigikogu juhatusest ja fraktsioonide juhtidest, tegi teisipäeval Euroopa Kontrollikoja liikmele Kersti Kaljulaiule ettepaneku kandideerida Eesti presidendiks. Täna pärastlõunaks oli selge, et Kersti Kaljulaiul on riigikogus piisav toetus, et ta saaks esmaspäeval presidendiks.

Oma toetusest Kaljulaiule on teatanud Reformierakond, IRL, SDE, Vabaerakond, osalist toetust lubas Keskerakond, EKRE seisukoht polnud kella 14.40 paiku veel teada.

Võimaliku presidendikandidaadi Kersti Kaljulaiuga kohtunud Vabaerakonna riigikogu fraktsioon jäi kohtumisega rahule ja toetab Kaljulaidu, ütles fraktsiooni esimees Andres Herkel.

„Vabaerakonna poolt toetus – kui esmaspäeval läheb hääletamiseks – on olemas nii nagu ma ka eile ütlesin,“ ütles Herkel kolmapäeval pärast kohtumist. Vabaerakonna fraktsioonis on 8 liiget.

Täna ennelõunal kogunenud Reformierakonna juhatus ja riigikogu fraktsioon toetavad konsensuslikult presidendikandidaadina Kersti Kaljulaidu.

„Kersti Kaljulaid on laia silmaringiga, pikaajalise rahvusvahelise suhtluse kogemusega väärikas presidendikandidaat ning vastab nendele ootustele, mis Reformierakonnal presidendi suhtes on,“ ütles Reformierakonna esimees ja peaminister Taavi Rõivas partei teatel.

„Kutsume kõiki parlamendierakondi leidma üksmeelt ja valima president ära riigikogus 3. oktoobril. See on kõigi kuue parlamendifraktsiooni ühine vastutus,“ sõnas Rõivas.

Reformierakonna fraktsioonis on 30 liiget.

Täna ennelõunal kohtus Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon Kersti Kaljulaiuga ning otsustas teda üksmeelselt toetada.

„Kohtumine presidendikandidaadiga kinnitas, et maailmavaateliselt on meil suur ühisosa. Kersti näol saab Eesti endale riigipea, kellel on vajalik kogemustepagas välispoliitikas, visioonikus Eesti ja Euroopa kontekstis ning hoolivus meie riigi tuleviku suhtes,“ tõi IRLi fraktsiooni esimees Priit Sibul esile Kersti Kaljulaiu tugevaid külgi.

IRLi fraktsioonis on 14 liiget.

„Sotsiaaldemokraatidena on meil hea meel, et Eesti Vabariik võib veel enne sajandat sünnipäeva saada oma esimese naispresidendi. Sotsiaaldemokraadid toetavad Kersti Kaljulaidi,“ teatati SDE fraktsiooni pressiteates. Sotsidel on riigikogus 15 liiget.

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon kohtus täna lõunal presidendikandidaat Kersti Kaljulaiuga. Fraktsiooni esimehe Kadri Simsoni sõnul toetab enamus keskfraktsiooni liikmeid kompromisskandidaadi esitamisena Kaljulaidi kandidatuuri presidendi ametipostile. Samas ei saa garanteerida, et Kaljulaid saab kõigi Keskerakonna fraktsiooni liikmete hääled.

„On selge, et meie esimene valik on endiselt Mailis Reps, kuid ka meie oleme valmis tegema kompromisse,“ ütles Simson. „Mailis on sõnanud, et kui me leiame erakondade ülese kandidaadi, siis ta on valmis ka ise sellise inimese esitamist allkirjaga toetama.“ Keskerakonna fraktsiooni kuulub 27 liiget.

Millisel seisukohal on Kaljulaiu suhtes konservatiivid, seda pole EKRE 7

Kell 14.30 Kaljulaid vanematekogus. Pärast seda on ilmselt otsus käes ja see öeldakse umbes kell 15.30 pressikonverentsil välja.

Riigikogu erakorraline istung presidendi valimiseks algab esmaspäeval kell 13.00.