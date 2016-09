Haapsalu Eraküttest saab Utilitas

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Seni Erakütte nime kandnud energiakontserni ettevõtted hakkavad tegutsema ühise kaubamärgi Utilitas all ning on esitanud taotlused ärinimede muutmiseks, teatas ettevõte möödunud nädalal.

Kontserni kuuluv AS Tallinna Küte võtab kasutusele ärinime AS Utilitas Tallinn ning AS Eraküte AS Utilitas Eesti. Haapsalus saab nimeks AS Utilitas Eesti Haapsalu osakond. Tallinnas Väo karjääris asuv OÜ Tallinna Elektrijaam esitanud taotluse võtta ärinimena kasutusele OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam.

Utilitas on Eesti juhtiv kaugkütte ja elektrienergia pakkuja, kes osutab teenust kaheksas linnas üle Eesti: Tallinnas, Raplas, Haapsalus, Kärdlas, Valgas, Jõgeval, Keilas ja Maardus. Grupi ettevõtetes töötab kokku ligi 300 inimest.

Utilitase ettevõtted varustavad soojuseenergiaga 160 000 majapidamist üle Eesti ning toodavad elektrit sadadele tuhandetele inimestele. Utilitas kuulub 100% Eesti kapitalile.

Utilitas tähendab ladina keeles otstarbekust, funktsionaalsust.

„Nimevahetuse põhjuseks on see, et Utilitas on viimastel aastatel teinud läbi kiire arengu tänu suuremahulistele investeeringutele. Oleme rajanud uusi koostootmisjaamu ja korrastanud katlamaju ja soojusvõrke, mille tulemuseks on suurem energiatõhusus, keskkonnasääst ja optimaalsed soojusenergia hinnad. Investeeringuid ja uuendusi oleme teinud üle Eesti ja seetõttu on sobiv hetk ühtlustada kontserni ettevõtete identiteeti,“ ütles Utilitase kontserni juht Priit Koit.

Priit Koit lisas, et puhta energia pakkumine on Utilitase fookuses juba pikemat aega. „Täna on kõigis väljaspool Tallinna asuvates Utilitase võrkudes põhikütuseks kohalik puiduhake. Ka Tallinna kaugküttevõrgus on pärast Väo teise jaama avamist enamus soojusenergiast toodetud taastuvatest allikatest tõhusas koostootmisrežiimis,“ märkis ettevõtte juht.

Rohelise energia osakaalu suurendamiseks ning energiatõhususe tõstmiseks on kontsern teinud viimasel kahel aastal investeeringuid 100 miljoni euro ulatuses. Suurem osa investeeringutest on läinud Väo uue jaama rajamisse ja soojusvõrkude rekonstrueerimisse. Utilitas väärtustab kõrgelt kliendimugavust ja seetõttu on aasta lõpuks kõik ettevõtte kliendid üle viidud kaasaegsele soojusenergia kauglugemise süsteemile.

Utilitas kontserni ettevõtted haldavad 500 km ulatuses soojusvõrke üle Eesti. Katlamajade installeeritud võimsus on 1,1 GW ning Väo koostootmisjaama elektriline nimivõimsus on 25 MW ja soojusvõimsus 67 MW.