Teine liiga jääb Läänemaa jalgpalluritele unistuseks

Kristjan Kosk

Läänemaa JK Haapsalu. Foto: erakogu

Läänemaa jalgpalliklubi esindusmeeskonna unistus kerkida tänavu teise liigasse on lõplikult kustunud.

Lootus teise liigasse pääseda purunes eelmisel pühapäeval, kui Läänemaa JK Haapsalu kaotas liigatabelis üheksandal kohal paiknenud Pakri SK Alexelale 0:3. Ehkki järgmises kohtumises purustati Lasnamäe Ajaxi duubelmeeskond 17:0, ei aita see Läänemaa JKd enam teisele liigale kuidagi lähemale.

Enne kaht viimast vooru on Läänemaa JK liigatabelis 41 punktiga neljas. Liidrikohta hoiab Raplamaa JK 51 punktiga. Sama arvu punktidega, kuid kehvema väravate vahega on teisel kohal Pärnu JK Vaprus. Kui ka Läänemaa JK võidaks mõlemad järele jäänud kohtumised, saaks klubi juurde kuus punkti, kuid sellest ei piisaks isegi kolmandaks kerkimiseks. Seal on 49 punktiga FC Nõmme Unitedi duubelmeeskond.

Teise liigasse kerkimiseks peab meeskond lõpetama liigatabeli tipus. Teine koht lubab meeskonna üleminekumängudele, kuid sinna ei ole Läänemaa JK-l tänavu asja.

Algus oli hea

Läänemaa JK alustas hooaega suurte plaanidega. „Kindel eesmärk on edasipääs uueks hooajaks teise liigasse,” ütles hooaja alguses meeskonna treener Aavo Tomingas. Juba enne liigahooaja algust pidas Läänemaa JK kuus kontrollkohtumist, millest võitis viis.

Ka liiga esimesed kohtumised olid paljulubavad. Järjepanu võideti suureskooriliselt Kernu Kadakat, Kärdla linnameeskonda ja Pärnu JK Poseidonit. Esimene kaotus võeti vastu neljandas voorus, kui Raplamaa JK võitis 0:1.

Raplamaa JKd peeti liiga üheks favoriidiks ja temalt punkte võtta oli põhiülesanne, säilitamaks lootusi kõrge koha nimel. Sama kehtis ka Pärnu JK Vapruse kohta, kellele kaotati kuuendas voorus. Oleks kas või üks kohtumine lõppenud Läänemaa JK võiduga, elaks lootus teisest liigast siiamaani. „Muidugi ei saa kõiki mänge võita, kuid kaotatud mängudest on siiski väga kahju,” kommenteeris Tomingas seisu pärast kuuendat vooru.

Ehkki järgmisest kaheksast mängust ei kaotatud mitte ühtegi, ei aidanud see Läänemaa JKd liigatabelis liidrite hulka, sest ka Raplamaa ja Pärnu Vaprus tunnistasid ainult võite. Olulised puntkid läksid kaduma just 15. ja 17. voorus, kui Läänemaa JK kaotas taas neile mõlemale. Tomingas selgitas, et see oli periood, kui meeskond mängis ka Väikese karika sarjas ja mängud olid väga tihti. „Meie noor meeskond ei suutnud lihtsalt taastuda,” lisas Tomingas. Läänemaa JK Haapsalu mängijate keskmine vanus jääb alla 20 eluaasta. Mitmed võtmemängijad on alles 16–18aastased.

Kaitse toimib

Tomingas jätkas, et meeskond ei jäta jonni ja kevadel alustatakse uut hooaega sama eesmärgiga. „Ega meil ole mingi pensionäride meeskond, kes vahel võidab ja kaotab ning kel on lihtsalt tore mängida. Meil on noored mängumehed, kelle ülesanne on edasi pürgida,” ütles Tomingas.

Kõigist teistest meeskondadest paistab Läänemaa JK silma hea kaitsemänguga. 20 vooruga on endale lastud lüüa ainult 14 väravat. See on kolmanda liiga kõige väiksem endale lüüa lastud väravate arv. Tomingas lisas, et kaitse on hea küll, kuid paraku pole sellest palju tolku, sest ise pole suudetud küllalt lüüa väravaid. Läänemaa JK on löönud 76 väravat.

Lihula JK, kes mängib samas liigas, alustas hooaega hästi ja jagas vahepeal Läänemaa JKga võrdsete arvu punktidega neljandat ja viiendat kohta, on nüüd langenud seitsmendaks 26 punktiga. Õnnestumise korral on neil teoreetiline võimalus kerkida viiendaks, kuid hooaja viimane mäng on just Läänemaa JK vastu, kellega tehti kevadringis 1:1 viik.