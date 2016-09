Kaitsekulud tõusevad 2,17 protsendini SKP-st

BNS

Kaitsekulutused tõusevad veelgi. Foto: Arvo Tarmula

Eesti kaitsekulud tõusevad riigieelarve seaduse eelnõu kohaselt tuleval aastal 2,17 protsendini sisemajanduse koguproduktist (SKP) ehk 477 miljoni euroni.

Valitus kiitis teisipäeval heaks tuleva aasta riigieelarve seaduse eelnõu, millest kohaselt moodustavad tuleva aasta kaitsekulud koos liitlaste vastuvõtmisega seotud kuludega 2,17 protsenti SKP-st.

Rahandusministeeriumi arvutuste järgi on kaitsekulutuste osakaal SKP-st tuleval aastal aga 2,19 protsenti. Ministeeriumi riigieelarve osakonna juhataja asetäitja Marika Tuusis rääkis BNS-ile, et vahe tuleb sellest, et kaitseministeerium on arvestanud maha omatulud.

„Kaitseministeerium on enda arvutustes maha võtnud enda tuludega seotud kulutused, seetõttu on nende arvutused ka veidi väiksemad. Kui võtta kokku kõik kulud kokku, siis on osakaal ikkagi 2,19 protsenti SKP-st,” ütles Tuusis. See tähendab, et kulutuste maht 2,17 protsenti SKP-st tuleb riigieelarvest, ülejäänud 0,02 protsenti muude tulude arvelt.

Seletuskirja kohaselt on tulevaks aastaks liitlastega seonduvateks kulude katteks eraldatud taristu ehituseks 30 miljonit eurot ning liitlaste kohalolekuga seotud kulude katteks 7,5 miljonit eurot.

Eelnõus on kaitseministeeriumi valitsemisala kuludeks märgitud 424,68 miljonit eurot ning ja investeeringuteks 56,453 miljonit eurot ehk kokku 481,13 miljonit. Kaitsekulude kogumaht tuleval aastal on 477 miljonit eurot. Rahandusministeeriumi pressiesindaja selgitas, et kaitseministeeriumi eelarves on kajastatud ka sellised kulutused, mida ei loeta kaitsekulutuste sekka kuuluvaks.

Eelnõu seletuskirjas märgitakse, et kaitsekulude tegelik osakaal selgub aasta SKP lõplikult suuruselt ning kajastub sellisena ka rahvusvahelises, sealhulgas ka NATO statistikas.