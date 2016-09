Riigikogu vanematekogu tegi ettepaneku esitada presidendikandidaadiks Kersti Kaljulaid (1)

Toimetanud Andrus Karnau

Presidendikandidaat Kersti Kaljulaid ja riigikogu esimees Eiki Nestor riigikogus pressikonverentsil. AADU MUST Laia toetusega presidendikandidaati otsiv riigikogu vanematekogu tuli teisipäeval uuesti kokku ja riigikogu esimees Eiki Nestor teatas, et ettepanek esitada presidendikandidaadiks tehti Kersti Kaljulaiule, kirjutas ERRi uudisteportaal.

Kersti Kaljulaid on Euroopa Kontrollikoja liige ja Arenguseire Nõukoja esimees, ta on töötanud Hansapangas, Eesti Energias ja olnud peaminister Mart Laari nõunik.

"Oleme teinud Kersti Kaljulaiule ettepaneku olla preidendikandidaat riigikogus 3. oktoobril. Soovime talle edu ja usume, et Eesti saab järgmisel teisipäeval presidendi," ütles Eiki Nestor pärast koosolekut.

"See vastutus on meeletu, aga ma võtan selle vastu," sõnas Kaljulaid pressikonverentsil. "Ma võtan täna selle vastutuse kohtuda riigikogu fraktsioonidega ja siis näeme, mis saab. Ma ei kahetse seda otsust," lisas ta.

"Vanematekogu on arutanud ja nad arvavad, et mul on olemas see toetus," ütles Kaljulaid. Kaljulaiu sõnul võttis temaga kandidatuuri osas ühendust täna Eiki Nestor.

Homme kohtub Kersti Kaljulaid riigikogu fraktsioonidega ning Nestori sõnul selgub lõplik toetus Kaljulaiule homme õhtuks. "Toetuse baas Kaljulaiule on piisav, et olla täna siin teie ees pressikonverentsil," ütles Nestor.