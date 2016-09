Kodukant Läänemaa koondab konsulendid

Tarmo Õuemaa

Kodukant Läänemaa juhatuse esimees Merle Mäesalu tahab tegevjuhtkonna välja vahetada, et organisatsioon ladusamalt tööle hakkaks.

Foto: Arvo Tarmula

Leader-raha jagava Kodukant Läänemaa juhatus otsustas koondada konsulendid Lea Laia ja Larissa Mandeli ning võtta nende asemele töötaja, kes valdab paremini inglise keelt ja on osavam suhtekorralduses. Ainsana jääb paika tegevjuht Ene Sarapuu.

„Tahame Kodukandis muudatusi ja uuendusi,” ütles maakonna ühe suurema arendusorganisatsiooni juhatuse esimees Merle Mäesalu. Kodukant Läänemaa jagab aastas arendusrahaks ligi miljon eurot – pool ettevõtetele ja 45 protsenti MTÜdele ja seltsingutele. Viis protsenti on varutud koostööprojektidele. Ühendusel on liikmeid 90, sealhulgas kõik Läänemaa vallad.

„Juhatus leidis, et me paistame liiga vähe välja. Meist teatakse liiga vähe. Uus inimene, Leaderi projektijuht peab andma meie võimalustest ja tegemistest rohkem teada, tegema kommunikatsioonitööd,” ütles Mäesalu.

Lisaks avalike suhete töö oskusele peab uuel töötajal olema hea inglise keele oskus. „Koostöömeede on uus tasand, kus saame teha koostööd ka rahvusvaheliste Leader-tegevusgruppidega. Selleks oleks tegevmeeskonnas hea võõrkeelt vabalt valdav inimene,” ütles Mäesalu.

Midagi oli vajaka

Mäesalu sõnul hakkas ümberkorralduste idee idanema juhatuses juba kevadel. „Tundsime, et midagi on vajaka ja mingeid muudatusi on vaja. 2016. aasta neli eesmärki olidki Leader-vooru rakendamine, rahvusvaheliste ja kohalike tegevgruppide koostöö, töö liikmetega ja töö kogukondadega. Näiteks Leaderi rakendamise valdkonnas pidi juhatus võtma neli korda ühe ja sama asja kohta otsuse vastu, sest tegevjuhtkond ei viinud seda ellu. Menetlus peab olema nii palju parem, et ei peaks korduvotsuseid vastu võtma,” sõnas ta.

„Meil on viis rahastusmeedet: kaks ettevõtluse, kaks elukeskkonna ja üks koostöö all. Kui neljas meetmes oli meil kõigis üle kolme korra taotlusi rohkem kui raha, siis koostöömeetmes, mis on meie enda võimalus organisatsioonina raha taotleda, jäi raha järele. Me ei pea seda õigeks,” ütles ta.

Kahe asemel üks

Kodukant Läänemaa tegevjuht Ene Sarapuu ütles, et saab 15. novembrist, kui kolleegid koondatakse, 1. jaanuarini üksi hakkama, kuid tegelikult oli tööd rohkem kui küll ka kolme inimese jaoks. „Korraldame infopäevi, nõustamisi. Meil on büroos valmis arvuti e-PRIA kasutamiseks, aitame neid, kes ise e-PRIAs hakkama ei saa. Valmistame ette taotlusvoore ja pärast analüüsime dokumente,” loetles ta.

Praegu veavad konsulendid ka kaht suuremat projekti: maamuuseumide projekti ja kohaliku toidu koostööprojekt Pärnu- ja Hiiumaaga. Sarapuu kinnitas partneritele, et projektid töötajate koondamise tõttu katki ei jää.

Mäesalu sõnul viiakse toiduprojekti selle aasta tegevused läbi, aga tuleviku tegevuskava selgub uuel aastal. „Õnneks on koostöömeede avatud taotlusvoor, kust saab raha taotleda 1. jaanuarist 31. detsembrini,” ütles ta.

„Muuseumide projekti puhul me hindame väga Larissa Mandeli initsiatiivikat ja sisulist tööd. Suure tõenäosusega hakkab ta selle projekti jätkamiseks meile projektijuhtimise teenust osutama,” lisas Merle Mäesalu.

Mäesalu tunnistas, et Leaderi konsultandi töömaht saab olema suur. „Aga me pakume ka Läänemaa mõistes päris head palka – kuni 1400 eurot kuus bruto. Vaatame ka tegevjuhi tööülesanded üle, temagi saab tööd juurde,” sõnas juhatuse esimees.

Mäesalu sõnul otsustas juhatus muuta ka Kodukant Läänemaa imagot. „Kavatseme välja kuulutada uue logo ja visuaali konkursi. Praegu on meie logo tigu. Eks sellel oli oma loogika, et peame kodu tähtsaks ja kanname kaasas,” ütles ta.

Kuidas toimib Kodukant Läänemaa

Kodukant Läänemaal on kaks põhilist tegevussuunda: olla Leaderi tegevusgrupp (Eestis on neid 26) ja külaliikumise koordineerija. Leaderi meede on üks maaelu arengukava meetmetest, millega jagatakse Euroopa Liidu raha maaelu edendamiseks.

Raha jagamiseks koostatakse ja võetakse vastu Läänemaa strateegia, kus on kirjas maakonna eripärad ja mida võiks siin toetada. Toetusraha jagamiseks korraldab Kodukant projektikonkursse Läänemaal. Projekte saab esitada e-PRIA keskkonnas.

Projektid paneb pingeritta Kodukant Läänemaa hindamiskomisjon, mille koosseisu kinnitab üldkogu. Sinna kuulub 11 liiget: kolm MTÜde, kolm omavalitsuste, kolm ettevõtete esindajat ja kaks juhatuse soovitatud eksperti väljaspoolt Kodukanti. Valitakse ka varuliikmed, kes asendavad komisjoni liikmeid nende endiga seotud projektide hindamise ajal. Tekkinud projektide paremusjärjestuse esitab juhatus PRIAle. Lõppotsuse teeb PRIA.

Rahastuse saanud projektid ei saa raha kohe kätte, vaid alles siis, kui kulutused on juba tehtud.

Üldkoosolekul volitustega mitme eest hääletada enam ei tohi

Täna on Uuemõisas Kodukant Läänemaa liikmete üldkoosolek. Merle Mäesalu rõhutas, et seekord ei saa üldkoosolekul hääletada volituse alusel teiste liikmete eest.

„Vanal Leader-perioodil 2007–2014 oli võimalik, et tuleb üldkoosolekule liige, kellel on kolme, viie või kümne liikme volitused, aga nüüd kehtiv Leader-määrus, mille minister on kinnitanud ja mis on tehtud Euroopa Liidu direktiivide alusel, ei võimalda niisugust asja,” ütles ta.

„Probleem tekib siis, kui liikmed ei tea seda, võtavad volitused ja me ei saa üldkoosoleku kvoorumit kokku,” lisas Mäesalu.